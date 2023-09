L'Union aurait pu accrocher la victoire face à Toulouse: "Il nous a manqué cet esprit de tueur"

Les sentiments étaient mitigés côté unioniste à la fin de la rencontre. D’un côté, il y avait la joie d’être revenu dans la rencontre malgré l’ouverture du score toulousaine. De l’autre, il y avait la frustration de ne pas avoir inscrit ce second but qui aurait pu tomber dans les dernières minutes. "La victoire aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, résume Alessio Castro-Montes qui aurait pu signer à Toulouse cet été. En première période, nous avons eu des difficultés à garder le ballon et il y a ensuite ce penalty qui tombe au plus mauvais moment juste avant la pause. En deuxième mi-temps, ils ont baissé de rythme et nous sommes revenus avec de meilleures intentions. Au final, ce point du match nul n’est pas une mauvaise chose et nous sera certainement utile au décompte final."