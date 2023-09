Mohamed Amoura devrait être disponible avec l'Union en déplacement au Cercle : "Sa blessure n'est pas grave"

Pour cette rencontre, Alexander Blessin devrait pouvoir compter sur Mohamed Amoura, légèrement blessé à la cheville face à Toulouse. "Il a eu des soins ce vendredi, explique le T1 unioniste. Sa blessure n'est pas grave et il reviendra dans le groupe ce samedi. Pour Eckert (Ndlr : il s'est blessé mercredi et n'a pas pu jouer face à Toulouse), nous aurons plus d'informations dans le courant de la journée sur la gravité de sa blessure."

Les Brugeois accueilleront l'Union avec un bilan de quatre victoires et trois défaites. "C'est une équipe avec une bonne mentalité qui joue de longs ballons et sait évoluer de manière simple balle au pied, analyse Blessin. Ils aiment aussi mettre une grosse pression. Leur attaquant Kevin Denkey est en grande forme (NdlR : cinq buts en sept matchs) mais ce n'est pas que lui : le Cercle est composé de plusieurs autres bons joueurs."