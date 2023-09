L'homme du match - Amoura - 8,5

En un quart d'heure, il a touché le poteau, a vu un but être annulé, s'est procuré une autre grosse occasion et a ouvert le score. Rien que ça... Par la suite, il a encore fait très mal avec son impressionnante vitesse comme sur son deuxième but du match. Un véritable poison dont les défenseurs brugeois se rappelleront longtemps.

Moris - 7

Il n'a pas eu le moindre arrêt à réaliser en première période. Après la pause, il n'a pas non plus été mis en réelle difficulté. Il réalise sa troisième clean-sheet de la saison en championnat.

Mac Allister - 6,5

Il a amené son côté rugueux défensivement mais n'a pas toujours été précis dans ses relances.

Burgess - 7

Fort dans les duels aériens, l'Anglais a bien tenu la défense avec quelques interceptions importantes. Et il a surtout totalement empêché Denkey de se montrer dangereux.

Leysen - 6

Parfois lent face à son adversaire direct, il sauve son équipe peu avant la demi-heure. Il a ensuite réalisé un match sérieux en se montrant appliqué.

Vanhoutte - 7

Même s'il a rapidement pris une jaune, l'ancien Brugeois a été très utile pour son équipe en gagnant beaucoup de duels dans le milieu.

Castro-Montes - 7

Il s'est montré discipliné dans son couloir et s'est même permis quelques belles sorties offensives.

Lazare - 7,5

Il est à l'assist sur l'ouverture du score puis il lance parfaitement Amoura sur le second but. Il a à nouveau beaucoup couru.

Terho - 6

Placé à gauche, il a fait son travail défensif mais ne s'est pas assez montré offensivement.

Rasmussen - 6

De nouveau titulaire, il a une énorme occasion de doubler le score juste après la pause, sans réussite.

Nilsson - 6,5

Il a été très utile dans les déviations aériennes sur les longs ballons mais a eu plus de difficultés balle au pied. Son duo avec Amoura était intéressant.

Rodriguez - 6

Monté pour Nilsson, il a provoqué le carton rouge de Miangue. Il est hors-jeu sur la seule occasion qu'il se procure.

Blessin - 7

Il a décidé de laisser au repos certains titulaires et de passer pour la première fois en 3-5-2 dès le coup d'envoi. Ses choix ont porté ses fruits.