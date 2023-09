Intensité, tactique, tournante : Blessin a vu juste

Disons-le tout de suite : ce n’était pas un grand match, ce dimanche au Jan Breydel, où l’on attendait plus du quatrième du classement, mais aussi de l’Union, en termes de jeu. Mais Blessin avait prévenu et l’a répété : on gagne face au Cercle en remportant les duels et les fameux deuxièmes ballons. Le message du T1 a bien été reçu par ses troupes, qui ont remporté la majorité des 145 (!) duels disputés. L’Allemand a également vu juste en laissant certains titulaires au repos. Pas de Lapoussin, de Puertas, ni de Sadiki, qui n’avaient pourtant pas démérité dans le chef des deux derniers cités. On mentirait en disant que Terho a fait un grand match ou en assurant que la faculté à créer des occasions de Puertas n’a pas manqué aux Unionistes, mais l’équipe a gagné et c’est ce qui compte. Trois jours après un match européen, en changeant de système (3-5-2) et en intégrant des habitués du banc : oui, Blessin a vu juste sur toute la ligne.