La tornade Mohammed Amoura a fait voler le Cercle de Bruges en éclats

Amoura a commencé plein gaz : dès sa première accélération, à la 36e seconde de jeu, il touchait le poteau de Warleson. Il claquait ensuite une lucarne sur son deuxième coup de reins, moins de trois minutes plus tard, avec une facilité déconcertante. L’après-midi d’Utkus allait être longue. Heureusement pour le défenseur lituanien et les siens, le Cercle était sauvé par une petite faute de l’attaquant algérien qui poussait Bram Van Driessche à annuler ce but. Mais ce n’était que partie remise.

guillement Sa grande qualité est la vitesse, mais il lui manque encore des choses

Une dizaine de minutes plus tard, le numéro 47 faisait à nouveau mouche sur une frappe déviée par Siquet. D’abord annulé pour hors-jeu de Nilsson, le but était validé par le VAR (16e). Le Stade Jan Breydel était en plein Amoura-show. On sentait à chaque accélération de l’attaquant de poche que la défense brugeoise pouvait craquer. Warleson se retrouvait d’ailleurs à arrêter un nouveau un-contre-un face à l’homme du match du visage (38e).

C’est finalement en début de seconde période qu’Amoura piquait une deuxième fois sa proie, sur un nouveau ballon en profondeur de Lazare, passeur décisif sur les deux buts (52e). “Il est encore un peu sauvage dans son comportement tactique, commente Alexander Blessin, qui préfère calmer le jeu sur son prodige. Il lui manque encore certaines choses, mais il a de grandes qualités, différentes de celles d’un Boniface. La principale étant la vitesse, évidemment. Maintenant, comme pour toute l’équipe, il faut continuer à travailler, se montrer affamé.”

3-5-2, clap, première

Le T1 a mis fin au spectacle en remplaçant le buteur à un quart d’heure du terme. Confrontée à des soucis de réalisme ces dernières semaines, l’Union s’est trouvé un buteur, même si Eckert – blessé et absent – n’avait pas démérité en début de championnat. L’équipe bruxelloise s’est même constitué un duo d’avants, puisque pour la première fois depuis le départ de Boniface, elle a joué en 3-5-2, le système déjà de mise sous Geraerts et Mazzù.

Blessin jouait en 3-4-3 avant parce que ses forces offensives n’étaient pas prêtes. Au Cercle, Nilsson a très bien combiné avec Amoura et effectué un gros travail. Rodriguez, qui l’a remplacé dans la dernière partie du match, a montré aussi de belles choses, mais la complémentarité n’est pas encore aussi évidente. Amoura et l’Équatorien l’ont jouée solo tour à tour sur deux belles occasions. Il faudra que le phénomène n’oublie pas de remercier ses équipiers en leur glissant le ballon lorsque la situation l’impose, histoire que l’intégration de celui qui a été acheté à Lugano cet été se poursuive bien. Mais elle a très bien commencé, c’est certain.

