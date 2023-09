3-4-3 ou 3-5-2 : Alexander Blessin a enfin les outils pour varier les plaisirs

3-5-2 : Amoura-compatible

Le système à deux pointes a vu plusieurs duos se succéder ces dernières saisons au stade Marien, que ce soit sous Mazzù, Geraerts ou Blessin. Vanzeir et Undav ont affiché en 2020-21 et 21-22 une complémentarité quasiment parfaite, avant que Vanzeir ne combine avec le phénomène Boniface pour une paire moins complice, mais qui pouvait s’appuyer sur le volume de jeu hors norme du Nigérian. Une fois le Belge parti en MLS, c’est Vertessen ou Adingra qui accompagnait Boniface devant.

Mohammed Amoura a marqué trois buts en un peu plus de 100 minutes de jeu, la semaine passée. ©JIMMY BOLCINA

En ce début de saison, si le 3-5-2 reprend des couleurs, c’est évidemment au profil de feu follet de Mohammed Amoura qu’il le doit. Très (très) rapide, disposant d’un centre de gravité assez bas et d’une faculté à dribbler hors norme, le nouveau venu propose un jeu dans la profondeur qui fait très mal aux adversaires. Mais il doit s’appuyer sur un autre avant, car il ne pourra occuper le front de l’attaque à lui seul, sous peine de s’épuiser.

On sentait depuis un moment que le 3-5-2 avait la préférence de Blessin et que c’étaient davantage les circonstances qui l’avaient poussé à passer au 3-4-3, mais l’entraîneur y revenait régulièrement en fin de match, avec des paires et une réussite différentes. Dont un duo Nilsson-Kabangu pour le dernier quart d’heure contre OHL, par exemple, dans un match où l’Union avait vite assommé l’adversaire (5-1).

Blessin avait tenté pour la première fois la paire Nilsson-Amoura, titularisée dimanche au Cercle, contre Genk, alors que l’Union était menée 0-1. Amoura avait d’ailleurs dégoupillé une reprise de volée spectaculaire qui avait échoué sur l’équerre du but de Vandevoordt, avant que Genk ne fasse 0-2. Rebelote face à Toulouse, avec, cette fois, un solo de l’Algérien pour marquer le 1-1.

À lire aussi

Sa complicité avec Nilsson, vieille de quelques semaines seulement, a été une des clés du match, dimanche. Le grand suédois n’a pas eu l’occasion de briller dans le rectangle brugeois, mais a utilisé parfaitement ses 196 centimètres pour peser sur la défense cercliste, dévier nombre de ballons du crâne et libérer des espaces pour Amoura. Un une-deux entre les deux hommes a aussi permis à Amoura de marquer un but annulé pour hors-jeu.

3-4-3 : l'emprise du milieu

Si le début de saison unioniste était marqué par un neuf sur neuf qui donnait beaucoup d’optimisme sur l’acclimatation des nombreux nouveaux venus dans l’équipe, c’était la ligne médiane qui frappait les esprits. Vu le manque de profondeur en attaque (Amoura et Rodriguez pas encore arrivés, Teklab longuement blessé, Nilsson un moment indisponible), Alexander Blessin laissait tomber le 3-5-2 de la préparation pour le 3-4-3. Il transformait la contrainte en une opportunité en mettant sur pied un carré magique qui faisait la loi, au milieu.

guillement "Je ne dirai jamais: 'Je préfère tel système.' Ça dépend de la forme de mes joueurs."

Dennis Eckert a très bien fait le boulot en début de saison, avec sept buts en sept matchs.

Que ce soit face à Anderlecht ou au Standard, le quatuor Lynen-Vanhoutte-Puertas-Rasmussen dominait ses vis-à-vis, avant que Lazare ne rentre dans la danse une fois Lynen parti, puis que Sadiki ne remplace numériquement Rasmussen. “Oui, j’aime bien ce carré du milieu aussi”, répondait à l’époque Blessin. “Je veux les meilleurs joueurs sur la pelouse. Il ne s’agit pas de se dire : 'Il faut mettre deux attaquants…' Même si j’aime bien jouer avec deux avants. Quand on a autant de bons joueurs au milieu, que l’on peut être aussi créatif et varié, c’est une bonne chose.” En pointe, Dennis Eckert faisait un bon boulot, occupant beaucoup d’espace à lui seul et s’appuyant sur sa bonne entente avec Cameron Puertas pour briller et marquer sept buts en sept matchs.

”Je ne dirai jamais : 'Je préfère jouer avec tel système.' Pour moi, tout dépend de qui est disponible au moment T ; de ce que les joueurs montrent à l’entraînement. Il y a beaucoup de paramètres que je dois prendre en compte avant de décider.” Mais pour le moment, Amoura fait pencher la balance du côté du 3-5-2, d'autant qu’Eckert était sur la touche ces deux derniers matchs.