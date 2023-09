L'intégration à toute vitesse du très rapide Mohammed Amoura à l'Union : "Il s'est senti à l'aise quand il a su que quelqu'un au club parlait l'arabe"

Amoura a inscrit deux buts face au Cercle Bruges.

Pas mal pour un joueur arrivé il y a seulement un mois et parti avec l’équipe nationale durant la trêve internationale. "On ne lui donne pas à manger avant le match pour qu’il soit mort de faim sur le terrain, lance avec humour son coéquipier Charles Vanhoutte. C’est une machine qui va très vite. Pour les milieux, c’est du pain béni car cela permet d'avoir toujours une solution dans le dos des défenseurs adverses grâce à la profondeur qu’il prend avec sa vitesse. Il a toujours la tête tournée vers le but adverse, c’est une vraie arme. On lui donne beaucoup de libertés en lui demandant juste de travailler défensivement pour l’équipe en perte de balle."

guillement "Quand il a un problème, il sait qu'il peut se tourner vers moi."

Si son intégration à l’Union s’est aussi rapidement passée, c’est en partie grâce à Ibrahim, le responsable matériel du club, qui l’a guidé dès son premier jour sur le sol belge. "Il s’est senti directement à l’aise quand il a su que quelqu'un parlait l'arabe, explique ce Bruxellois d'origine marocaine. Je l’ai aidé pour ses documents administratifs ou pour toutes les démarches à réaliser concernant son compte en banque, son appartement ou son numéro de téléphone. Habitant tous les deux à Bruxelles, nous sommes aussi allés au restaurant ensemble ou même faire du shopping. Quand il a un problème, il sait qu’il peut se tourner vers moi. Mais c’est quelqu’un d’intelligent qui comprend que j’ai aussi une vie de famille et que je ne suis pas disponible 24 heures sur 24 (sourire)."

Mohammed Amoura est arrivé mi-août à l'Union.

En plus de s’occuper de tout le volet administratif, Ibrahim a aussi joué le rôle de traducteur entre le joueur et la direction ou le staff. C’est lui qui a par exemple traduit les propos de Philippe Bormans, sur le tarmac de l’aéroport de Zaventem, juste avant le départ de l'équipe vers Lugano, pour faire comprendre au joueur qu’il devait rester en Belgique en vue d'obtenir plus rapidement son permis de travail. C’est encore lui qui joue le lien entre Amoura et Blessin quand le T1 unioniste a besoin de faire passer un message à son attaquant en plein match. "Le coach me dit parfois des choses en anglais que je traduis en arabe à Mohammed, avance Ibrahim. Amoura parle quelques mots de français mais a du mal à le comprendre si quelqu’un parle trop rapidement. Certains joueurs comme Puertas ou Lapoussin l’ont aussi beaucoup aidé en le prenant par la main lors des différentes activités au club. Il n’a pas trop de gêne à aller vers les gens donc cela a facilité son intégration même si la communication était parfois compliquée."

guillement "On rigole beaucoup avec lui, surtout de son accent."

"C’est un gars très marrant, continue son capitaine Anthony Moris. On rigole beaucoup avec lui, surtout de son accent (sourire). Il a toujours la joie de vivre et a envie de tout jouer à tel point qu’il pouvait se mettre à râler quand il était remplaçant. C’est de bon augure, il veut vraiment aider l’Union."

Premier but contre Toulouse

Face à Toulouse, il a pu extérioriser sa légère déception de débuter sur le banc en montant au jeu lors de la dernière demi-heure de jeu. En trente minutes, il s’est fait connaître du grand public avec des courses folles, des retours défensifs à toute allure et un but qu’il s’est construit lui-même. Et qu’il a fêté dans les bras d’Ibrahim… "Il m’avait souvent répété qu’il allait sauter vers moi après son premier but pour l’Union, rigole le responsable matériel. Il voulait me remercier pour ma gentillesse et ma disponibilité. C’était un geste de remerciement qui m’a beaucoup ému. Il me considère comme son grand frère."

Amoura a fêté son but face à Toulouse dans les bras d'Ibrahim, le responsable matériel de l'Union. ©JIMMY BOLCINA

Reste désormais à l’ancien joueur de Lugano de rester imprévisible pour continuer à faire mal aux défenses adverses, à commencer par celle du RWDM ce jeudi qui est d'ores et déjà prévenue des possibles dégâts causés par Amoura... "J’essaye de lui dire de se canaliser, conclut Anthony Moris. Il ne pourra pas être partout pendant 90 minutes à chaque match. Mais cela fait partie de sa fougue qu’on ne lui enlèvera pas. Quand l’entraînement est fini, il se demande pourquoi c’est terminé tellement il en veut toujours plus (sourire). Il a en tout cas une belle marge de progression, à nous de lui apprendre désormais ce qu’est le très haut niveau."