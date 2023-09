Jean-François Lenvain, du RWDM à l'Union, se livre : “Vincent Euvrard est un génie”

Dans une année charnière pour tous les projets qu’il coordonne – le lancement de l’académie cycliste de Remco Evenepoel et la dernière ligne droite de “One + 1 to 2024” qui accompagne via la fondation Ladbrokes des athlètes comme Cynthia Bolingo vers les JO de Paris -, Jean-François Lenvain a accepté de devenir responsable du département développement humain à l’académie de l’Union. Un nouveau défi qui fait suite à son départ du RWDM où il était devenu un bras droit pour le coach et la direction sportive. Les deux derniers clubs de l’ancienne tête pensante de Neerpede s’affrontent ce jeudi. Un moment idéal pour se projeter sur l’avenir à Saint-Gilles et regarder dans le rétro de Molenbeek.

Peut-on vous demander ce qui vous a poussé à relever le défi de l’Union ?

“Naïm Aarab et Hamide El-Filahi, les responsables de l’académie, m’ont contacté. Après dix minutes de discussion, j’ai compris que j’avais affaire à des personnes humbles qui veulent relancer l’académie de leur club. Ils m’ont fait part de leur idée et savent que la route est longue. Le succès de l’équipe première aide mais nous ne verrons les résultats que dans des années. Le projet me convenait bien.”

Vous avez toujours mêlé le social au sport. Est-ce aussi le but ?

“Le défi, c’était de permettre à des gamins des quartiers de pouvoir avoir une vraie chance pour réussir dans le football alors que les codes du milieu du football ne sont pas ceux de leur milieu. Ils sont souvent frustrés car le socle des académies est rempli de jeunes des quartiers mais peu réussissent. J’espère allier éducation et sport de haut niveau.”

Vous nous avez confié que l’affect a joué dans votre arrivée à l’Union…

“Quand j’ai créé mon association Tous à bord, j’ai rencontré Salvatore, une personne non voyante. Une fois par semaine, on allait courir ou marcher à deux dans le parc Duden. L’Union n’était pas celle qu’on connaît aujourd’hui et pourtant Salvatore ne loupait pas un match ou un entraînement. Il était devenu une sorte de mascotte. Je l’ai perdu à mes côtés dans le désert en Inde. Il a été le drame et la plus belle rencontre de ma vie.”

Quel sera votre rôle au quotidien ?

“Il n’y en a pas (rires). Je dois faire comprendre que le football ne suffit pas. Si tu n’as pas une vision globale qui englobe toute la vie des gamins, tu ne peux plus les amener quelque part. D’où la création du département de développement humain que je supervise. Je vais essayer de mettre en place une équipe capable de former des hommes et leur ouvrir l’esprit et le cœur. ”

Avez-vous un objectif précis en tête ?

“On veut créer une académie en adéquation avec les normes du football moderne. Le problème est que plus tu avances, plus tu fais de la merde (sic) car l’argent et les contrats arrivent et les jeunes s’embourgeoisent. Je veux mettre en place un esprit de sport de haut niveau, former de bonnes personnes alors que le football éloigne les jeunes de cette base. Le talent ouvre la porte mais tu fais la différence sur d’autres paramètres. Je dois accompagner les coachs sur ce terrain.”

guillement L'esprit de l'académie de l'Union doit être le même qu'à Neerpede.

C’est assez proche de ce que vous avez mis en place à Anderlecht…

“L’état d’esprit doit être le même. Neerpede récolte aujourd’hui les fruits du lancement de Purple talents. À l’Union, on évaluera le travail des gens actuellement en place dans au moins cinq ans. Un grand défi dans une époque de l’instant. Je suis un marathonien. Je ne vais pas stresser s’il n’y a pas de résultats à court terme.”

Et si l’Union est pressée ?

“Je n’aurai aucun souci à partir si je vois qu’on grille des étapes ou que mon discours ne passe plus. ”

C’est ce qui s’est passé au Standard ?

“Ça n’a pas fonctionné car les gens, à l’exception du T3 actuel Geoffrey Valenne et du CEO Pierre Locht, n’ont pas compris le terrain sur lequel je fonctionnais. Mon processus est comme un sac à dos que je remplis d’outils. Peut-être qu’il ne te fera pas gagner le week-end mais tu seras plus fort dans deux ou trois ans. Le Standard m’a permis d’apprendre beaucoup de choses sur ce que je ne devais plus faire.”

Vous êtes également sorti frustré de votre expérience de quatre ans au RWDM…

“Je ne crois plus aux belles histoires. Cette expérience m’a convaincu que le foot n’est pas un sport mais un business sportif.”

L’aventure est pourtant née sur de bonnes bases !

“Thierry Dailly m’a demandé de venir l’aider. Il ne concevait pas le retour d’un club à Molenbeek sans lui donner une dimension sociale. J’ai créé un concept qui incluait notamment une école des devoirs que le Covid a finalement mis en difficulté.”

Et à l’inverse, il a accéléré le processus sportif…

“Le RWDM a passé les échelons sur tapis vert. Thierry a fait beaucoup de choses et m’a demandé de donner un coup de main dans le développement sportif du club. Il a rapidement engagé Julien Gorius comme directeur sportif et Vincent Euvrard comme coach. Avec eux, j’ai vécu la plus belle complicité de ma carrière dans un noyau pro.”

Vous deviez relever un défi sportif sans budget…

“Nous ne pouvions recruter que des joueurs en chute libre. Ce que je connais le mieux car j’avais fait face au gros échec de la génération 96 à Anderlecht. Avec le recul, j’ai compris qu’avec autant d’échecs, le problème ne pouvait pas venir des joueurs. Le RWDM a pris des joueurs venus de grands clubs qui se sont progressivement effondrés. J’étais devenu une personne rassurante pour ces gamins qui se voyaient titulaires en équipe de France pour finalement se retrouver dans le vieux vestiaire du RWDM.”

Ces gars n’étaient-ils pas démotivés ?

“Non, il fallait juste faire sortir leur vraie nature. Et, en cela, Vincent Euvrard est un génie. Je n’ai pas peur des mots. Julien Gorius et lui ont un don pour l’optimalisation. Ils l’ont prouvé en tirant le maximum ou presque de leurs capacités quand ils étaient joueurs. Ils ont compris qu’il fallait s’intéresser au joueur et pas uniquement à ses pieds.”

Avez-vous un exemple ?

“La saison passée n’a pas bien commencé. Il a montré aux joueurs des statistiques. Le RWDM centrait dix fois dans une zone X sans marquer. La concurrence centrait trois fois et marquait. Il a dit aux joueurs : ‘marquer est un détail et si on reste concentrés au quotidien et qu’on continue de centrer dix fois par match, on va marquer.’ Il a été champion au bout du compte. Je n’avais jamais vu un coach d’équipe première penser plus loin que le week-end d’après. Nous avions pour chaque joueur un plan de formation footballistique et humain. Résultat : des joueurs de 25 ans ont mis fin à leur chute et ont progressé.”

guillement Après le départ de Gorius, le RWDM était aux mains d'agents.

La fin de saison du RWDM et le tumulte qui a suivi ne vous ont pas fait mal ?

“Si une personne mérite le trophée de champion de D2, c’est Thierry Dailly. Sans lui, il n’y aurait plus de club à Molenbeek. Le football est un business et tu ne peux pas continuer sans argent. L’aventure de Thierry s’est compliquée au renvoi de Julien Gorius malgré une trêve symbolique avec John Textor. Ensuite, le club est devenu aux mains d’agent. Deux des dirigeants principaux de la saison passée étaient des agents. Je ne suis pas anti-agent du tout. J’en respecte certains que je trouve pédagogues. Ce qui est difficile à accepter, c'est qu’on a voulu faire grandir des jeunes, faire les choses bien. Mais d’autres personnes décident au final.”

Pourquoi être resté jusqu’en fin de saison ?

“J’ai hésité à partir mais j’étais solidaire vis-à-vis du coach et des joueurs avec qui j’avais une relation forte. Mais je savais déjà que je ne serais plus là en D1. J’ai fêté le titre… et le lendemain j’étais parti. C’était un peu triste mais j’ai compris quelque chose qui me permet d’avancer : le football n’a pas de mémoire.”

guillement Sans la femme de Thierry Dailly, les tribunes seraient en feu.

En voulez-vous à John Textor ?

“Je ne suis fâché sur personne. Je ne connais pas Textor. Il est visiblement une personne brillante mais le football est un milieu très différent de ce qu’il connaît. Il fait ses dents pour le moment. ”

Ses accusations au sujet de détournements de fonds de Thierry Dailly vous ont-elles surprises ?

“Thierry s’est mis en difficulté financière pour relancer Molenbeek. Sans le travail de Dailly, Textor n’aurait pas de club. Donc, oui, ça m’a fait mal d’entendre ce qui a été dit à son sujet. Il a ses qualités et ses faiblesses. Il est un personnage unique, passionné et parfois maladroit. Il reste une de mes plus belles rencontres dans le football et je lui resterai loyal. Puis, n’oublions pas que sans Natacha, sa femme, les tribunes du Machtens seraient en feu. Elle est officier de liaison du club et la capacité de la famille Dailly de continuer d’aimer ce club a permis de garder un certain positivisme.”