”Ce n’est pas une heure pour jouer”: les joueurs montent sur le terrain avec un t-shirt noir, des supporters du RWDM restent hors du stade

Les joueurs comme les supporters voulaient, par ce geste, protester contre l’horaire du match, disputé en pleine semaine en début de soirée. “Jouer un tel match un jeudi à 18h30 n’a pas de sens. Cela fait plus de 50 ans que Bruxelles n’a plus eu droit à un tel derby entre Saint-Gilles et Molenbeek à ce niveau de compétition”, s’était notamment plaint le CEO du RWDM, réclamant un changement d’horaire et de date. Qui n’a pas eu lieu donc…

©JIMMY BOLCINA