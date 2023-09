Christian Burgess: "J’aime gagner le combat mental que je livre avec l’attaquant adverse"

Christian, on craignait beaucoup pour l’Union vu tous les changements cet été, mais vous êtes quatrièmes avant ce derby et à nouveau en poules d’Europa League.

”Notre début de saison est correct ; ni extraordinaire, ni affreux. J’aurais préféré qu’on batte Toulouse, mais ne pas perdre est positif. En championnat, on a fait un bon début (NdlR : avec un neuf sur neuf) et on a de mieux en mieux joué au fil des matchs, avec une très bonne rencontre contre Genk qu’on ne méritait pas de perdre. Il faut laisser du temps à une équipe où il y a eu autant de changements. Mais si vous comparez au même moment la saison passée, on ne doit pas être loin (NdlR : le même nombre après sept journées, en fait : 13). Il y a un gros potentiel dans l’équipe et de la place pour progresser.”

Cela vous embête-t-il de ne plus être à la tête de la meilleure défense du championnat, comme c’était le cas sous Felice Mazzù ?

”Ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. Avoir une grosse défense empêche peut-être de marquer plus. Cela ne me tracasse pas vraiment tant qu’on prend les points, même si j’étais très fier de notre clean-sheet contre le Cercle, dans un match compliqué.”

Un match avec beaucoup de longs ballons et de duels. Vous aimez ce type de rencontres, non ?

”En fait, cela dépend de mon humeur. Dimanche, j’étais prêt à juste défendre, prendre tout de la tête, me battre. Je savais que la menace viendrait via de longs ballons et j’ai apprécié cette bagarre. Mais parfois je n’aime pas trop ce type de rencontre et je préfère des équipes qui tentent davantage de jouer au foot.”

Burgess s'est régalé face à Denkey (Cercle), mais il n'est pas toujours fan des ballons aériens. ©JIMMY BOLCINA

Le cliché du grand défenseur anglais qui raffole du jeu aérien ne s’applique pas forcément à vous, donc ?

”Non, pas vraiment. J’aime toujours le duel que je vais devoir livrer avec l’attaquant d’en face ; le fait de devoir gérer les mouvements de l’adversaire, d’être tactiquement malin. Mais pas forcément juste les longs ballons, non.”

On vous a senti parfois fort agacé ces dernières semaines sur l’arbitre, peut-être plus qu’avant.

”Mmmh, je ne sais pas. Je me souviens d’avoir pris une carte en D2 contre Westerlo parce que j’avais parcouru quasiment tout le terrain pour me plaindre à l’arbitre. J’ai toujours été passionné. Cela me frustre quand je sens qu’on siffle trop dans un sens. Mais j’essaie de parler aux arbitres avec respect, même si les esprits peuvent parfois s’échauffer.”

Avec les attaquants aussi, on vous voit de plus en plus parler, comme si vous cherchiez à gagner le combat mental.

”J’aime aller dans cette bataille et je vois cela comme un vrai match entre l’attaquant et moi. Mais ça dépend aussi de l’attaquant ; s’il aime être là-dedans ou pas. Par exemple, je ne parle pas à Janssen (NdlR : de l’Antwerp), parce qu’il ne répond pas. Il joue de manière assez fair-play et je sens un respect mutuel. C’est seulement si je vois quelqu’un qui fait quelque chose de limite, comme un plongeon, un duel trop rugueux, que je me dis : 'OK, allons dans cette bataille alors'.”

Vous le faites de plus en plus avec l’âge ?

”Non, ça a toujours été comme ça. Mais je ressens que j’ai plus de responsabilités qu’avant. Vu les joueurs qu’on a perdus, l’équipe est plus jeune. Je dois un peu plus diriger les équipiers, parler plus dans le vestiaire, etc.”

Vous aurez 32 ans la semaine prochaine. Adaptez-vous votre préparation avec les années qui passent ?

”Je me concentre davantage sur la récupération. Je fais des choses en plus de ce qui est prévu au club. J’ai décidé de me payer des séances de cryothérapie (NdlR : bains glacés) qui me font du bien. Je fais des exercices supplémentaires en salle. Je me suis également offert les services d’un entraîneur physique personnel, pour m’aider dans certaines séances ou m’amener de nouvelles idées. J’essaie de tout faire pour rester à un bon niveau tout en vieillissant.”

Certains essaient de perdre du poids après 30 ans pour garder leur vitesse. Et vous ?

”Non, c’est plutôt le contraire. J’essaie de gagner du muscle, mais de la bonne façon, en gardant ma masse graisseuse basse. Si vous la maintenez à un faible niveau, le poids ne compte pas vraiment. Et avec de bons muscles, vous parviendrez à bouger à la même vitesse, voire plus vite.”

Le vice-capitaine l'assure: il ne sent pas le poids de l'âge.

Jusqu’à quel âge vous voyez-vous jouer ?

”Je n’ai pas d’idée précise. Aussi longtemps que je peux, en espérant que mon corps ne me lâche pas dans les prochaines années. La saison passée et cette saison, je suis concentré sur le fait de ne pas me blesser et bien récupérer, surtout avec les matchs européens. Je veux rester au top niveau le plus longtemps possible. Je suis quelqu’un d’assez compétitif, donc c’est un challenge pour moi aussi de voir combien de temps je pourrai faire ça. J’aimerais jouer jusqu’à 35-36 ans puis voir comment mon corps tient le coup.”

Trois ans après votre arrivée, vous sentez-vous toujours aussi bien chez nous ?

”Oui, je m’amuse toujours beaucoup ici. Il y a un projet qui me plaît. L’idée était d’atteindre le sommet du championnat, maintenant le défi est d’y rester. Je vois mon rôle comme celui qui aide à maintenir les standards élevés sur la pelouse. J’ai un contrat jusqu’en juin 2025 et tant qu’on garde ce niveau, il n’y a pas de raison de ne pas rester. Avec Anthony (Moris) et Guillaume (François), je suis un des derniers joueurs défensifs déjà présents lors du titre en D2. Je fais un peu partie des meubles, ici.”

Un cadre de l’équipe nous racontait récemment que la direction l’avait prévenu du mercato animé qui arrivait. Était-ce le cas pour vous aussi ?

”Quand on discutait de la prolongation de contrat en début d’année, je voulais être sûr qu’on reste aussi fort qu’avant. J’ai posé des questions à ce sujet et ils m’ont donné des réponses rassurantes. Je ne voulais pas prolonger et me retrouver dans une équipe sans ambition. Après, il faut faire confiance à ceux qui décident, mais ils recrutent bien. Il n’y avait pas de raison que ce ne soit pas à nouveau le cas. On voit qu’ils ont signé de nouveaux talents excitants qui peuvent marcher dans les pas des Boniface ou Mitoma. Amoura m’a rappelé un peu Kaoru (Mitoma) sur cette phase à Toulouse où il a pris le ballon, a parcouru tout le côté gauche et est rentré dans le rectangle. Je suis sûr que l’équipe de recrutement est déjà en train de chercher pour janvier et la saison prochaine. Je sais que beaucoup de gens se sont posé des questions à cause des départs, mais j’avais confiance.”

Au point de vous fixer quelle ambition ?

”Je veux qu’on se batte pour le titre. Les Champions playoffs sont un minimum. Une fois qu’on y est, on verra dans les derniers matchs si on a notre chance. Ce sera compliqué vu le nombre de bonnes équipes, c’est un championnat relevé, mais c’est mon unique but. Au niveau européen, il s’agit de passer le premier tour… puis aller le plus loin.”

Il ne manque qu’un trophée majeur à cette équipe, non ?

”C’était très dur de perdre le titre de cette façon la saison passée : on est passé si près, plus encore qu’en 2022. On était à cinq minutes du titre. Mais c’est dans nos moyens de faire encore mieux cette saison. Il y a un an, on avait perdu Deniz (Undav), Kaoru (Mitoma), Casper (Nielsen) puis Dante (Vanzeir)… Si vous m’aviez demandé si on allait avoir une meilleure saison, j’aurais répondu 'non'. Et pourtant, on a été plus proches. Maintenant, nous sommes quatrièmes avec un potentiel qui est là. Oui, c’est certainement une possibilité. Et puis il y a la Coupe aussi. Remporter un trophée serait la cerise sur le gâteau.”

On peut supposer qu’affronter un club anglais sur la scène européenne sera un moment particulier pour vous.

”Clairement. Beaucoup de proches viendront à Anfield. J’ai reçu de nombreux messages de gens qui espéraient que l’on tire Liverpool. Ce sera un beau match dans un des meilleurs stades d’Angleterre. Je sais que des supporters de mon ancien club, Porstmouth (NdlR : où Burgess reste très apprécié) cherchent à venir. Tout le monde se réjouit de ce match, moi le premier. Parvenir à prendre un point là-bas, ce serait pas mal. Non, plus que ça, ce serait incroyable. Rien n’est jamais impossible, donc… Évidemment je me suis déjà imaginé en train de marquer le but de la victoire sur un coup de coin ou quelque chose du style (il rigole).”

Liverpool est-il un club que vous avez supporté, plus jeune ?

”Non, on est des fans de West Ham dans la famille… (NdlR : également en Europa League), mais espérons que ce sera pour plus tard dans cette compétition. Mais je me réjouis de découvrir l’atmosphère d’Anfield. J’espère qu’il y aura du monde même si ce n’est pas la Champions League. Virgil Van Dijk est un défenseur que j’ai toujours beaucoup admiré ; je ne sais pas s’il jouera, mais ce serait sympa de le tenir sur corner. On aura du travail, ce ne sera pas facile, mais ce sera un beau challenge pour nous tester au plus haut niveau européen.”