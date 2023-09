Pourquoi Segovia, Reine-Adélaïde, Rodriguez et les autres joueurs qui n'étaient pas qualifiés le 26 août pourront quand même jouer RWDM-Union

Une dérogation pour ce cas précis

Mais une précision vient nuancer la règle de base, plus loin: "Par dérogation à ces principes, la qualification des joueurs est appréciée en considération de la date à laquelle le match reporté est effectivement joué lorsque la remise a été expressément décidée en raison de la participation d'un club aux compétitions UEFA." Un point ajouté spécifiquement pour le cas de figure qui concerne l'Union et le RWDM (et Gand, Antwerp, Genk et Bruges), donc, et qui vise à ne pas pénaliser une équipe qui aurait perdu de nombreux joueurs dans les derniers jours du mercato, qui se bouclait en Belgique le 6 septembre, et qui ne pourraient pas les remplacer par les nouveaux venus sans cette nuance.

2 joueurs côté Union, 7 côté RWDM

Ainsi, côté Union Saint-Gilloise, si Amoura aurait peut-être pu être qualifié de justesse pour le match du 26 août, ce n'était pas le cas de Kevin Rodriguez ni d'Alessio Castro-Montes, qui pourront jouer ce jeudi. Dans le camp molenbeekois, là, c'est carrément sept joueurs qui pourront être ajoutés à la feuille de match même s'ils sont arrivés après la date initiale de la rencontre: Jeff Reine-Adélaïde, Luis Segovia, Moussa Sissako, Pathé Mboup, Kayque, Ilay Camara et Youssouf Koné.