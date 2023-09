”Derby farfelu”, “l’Union reste la reine de la capitale”, “rencontre moyenne” : la presse belge revient sur le derby de la Zwanze

Dans nos colonnes, nous revenons sur la domination saint-gilloise lors des derbys bruxellois. “L’Union Saint-Gilloise reste la reine de la capitale. L’Union est décidément une grande amatrice de derbys. Déjà très en réussite face à Anderlecht, avec sept succès consécutifs, elle a cette fois pris le dessus sur un autre voisin, au terme d’un match un peu fou”.

Du côté de la RTBF, on aborde le show et le suspense offerts par les deux équipes. “Le derby bruxellois aura été hautement spectaculaire (….). C’était un derby farfelu”.

Chez Sudinfo, on critique la qualité de jeu. “Les retrouvailles du RWDM et de l’Union en D1 ont accouché d’une rencontre très moyenne. Seules les deux périodes de temps additionnel, où les Molenbeekois ont remonté deux buts en 3 minutes puis où les Unionistes ont asséné leur KO, ont valu le déplacement”.

”Atmosphère gâchée”

Et qu’en pense la presse flamande ? “Le premier derby entre le RWDM et l’Union au plus haut niveau depuis la création du RWDM en 1973. Cela aurait dû être une célébration, mais avant même que le premier ballon ne roule, l’atmosphère était quelque peu gâchée. En raison de l’heure de début du match qui n’a plus été ajustée, du boycott annoncé des supporters et des émeutes dans la nuit de mercredi à jeudi. Cependant, les supporters ne se sont pas laissés abattre. Du moins, ceux qui étaient là à l’heure. 'On arrive, on est dans les embouts', pouvait-on lire en tribunes”, écrivait le Nieuwsblad.

Chez HLN, on revient sur la folle fin de match. “Quel coup d’éclat ! Lapoussin décide du derby bruxellois entre le RWDM et l’Union avec un but délicieux en prolongation”.