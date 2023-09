Les joueurs de l’Union se sont fait peur à Molenbeek : “Deux minutes de flottement inacceptables avant la mi-temps”

En l’espace de quelques minutes en fin de match, Anthony Moris a laissé éclater sa joie à deux reprises sur le terrain du RWDM. Sur le but tout d’abord, en réalisant un sprint jusqu’au rectangle adverse vers le buteur Lapoussin ; au coup de sifflet final ensuite en glissant sur ses genoux au milieu du terrain. “Il fallait être expressif après cette victoire dans le derby que nous méritions, explique le capitaine de l’Union. Cela n’a rien à voir avec les insultes reçues tout au long du match, ils peuvent continuer si cela leur fait plaisir car cela ne m’atteint pas. Malgré tout, cette victoire ne doit pas masquer les deux minutes de flottement inacceptables qui nous coûtent deux buts. Nous devons être capables de gérer et de plier ce match à la pause. Si c’est 4-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire et la deuxième période aurait été totalement différente.”