La chronique de Thomas Chatelle : la saison de vérité pour Lapoussin

Que va apporter le coach Blessin à l’artiste Lapoussin ?

Un Lapoussin de gala pour la première de la saison contre Anderlecht a fait place à une version plus pâle et désintéressée les rencontres suivantes. Jusqu’à ce but libérateur dans le derby face au RWDM cette semaine ; son premier but de la saison, décisif, à la nonantième minute dans un derby attendu depuis des années. Quel autre meilleur moyen pour démarrer réellement sa saison juste avant un déplacement à Liverpool, autre match qui fera date pour les Unionistes. Ce sera évidemment aussi le meilleur moment pour l’ailier de se montrer face à un grand d’Europe et, qui sait ? de déployer définitivement ses ailes vers les sommets.

Cet envol, c’est presque une question de survie professionnelle pour Lapoussin. On voit mal en effet ce joueur atypique et bourré de talents se contenter de faire de vieux os dans un club qui, depuis que les propriétaires anglais en ont pris les rênes, n’a pas pour habitude de fidéliser ses joueurs… Mais pour cela, Lapoussin devra apprendre à 27 ans les codes du très haut niveau qui ne tolère que très peu les inconstances dans une saison ou les moments d’absence dans un match. Cela passera donc par des séries de prestations de haut vol dans lesquelles il tire son équipe vers le haut, peu importe le contexte et sans être dépendant de la forme de ses coéquipiers. Orphelin de son ami et capitaine Teddy Teuma qui savait mieux que quiconque comment le sublimer, Loïc Lapoussin doit désormais prendre seul son destin en main.