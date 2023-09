Le passage raté de Lazare à Charleroi, entre l’anonymat des U21 et zéro minute en pro : “Il a beaucoup écrit sur ses échecs”

L’anonymat des U21 zébrés

C’est sur le gong que le Sporting Charleroi officialise l’arrivée de Lazare, trois heures seulement avant la fermeture du mercato hivernal 2020. La direction carolo fonce sur un joueur laissé sur une voie de garage à Eupen, un club pour lequel il comptabilise 99 matchs. “Il avait le profil de celui qui méritait de recevoir sa chance, se souvient Mehdi Bayat, l’administrateur-délégué du Sporting. J’ai toujours aimé le joueur mais aussi l’homme. C’est un très bon mec, un gars gentil et discret dans un vestiaire. J’ai toujours cru en lui.”

Lazare a joué des amicaux avec l'équipe première de Charleroi mais jamais de match officiel. ©Belga

À cette époque, le Sporting est en pleine bourre sous les ordres de Karim Belhocine. Le club est sur le podium de la Pro League et le milieu de terrain est bien fourni avec Ilaimaharitra, Morioka ou encore Bruno. “Il est arrivé avec l’étiquette du gars qui avait cassé la baraque à Eupen, explique Samba Diawara, dans le staff carolo à l’époque. Mais les bons résultats sportifs s’enchaînaient et il n’y avait pas de raisons d’apporter du changement à l’équipe. Ce qui ne voulait pas dire que Lazare n’avait pas de qualités. C’est juste compliqué de rentrer dans un onze de base en cours de route quand tout tourne à merveille.”

Pour accumuler du temps de jeu, Lazare est envoyé à quelques reprises chez les U21 qui évoluent dans un certain anonymat au sein du championnat réserve. Aux côtés de joueurs comme Théo Gécé (RWDM), Jackson Tchatchoua (Hellas Vérone) ou encore Joachim Imbrechts (Union Saint-Gilloise), l’Ivoirien ne va pas montrer une motivation débordante dans ces rencontres sans grand enjeu. “On sentait bien que cela ne lui faisait pas plaisir de redescendre dans une équipe inférieure, avance Laurent Zaccaria, qui faisait partie du staff des U21 zébrés. Au tout début, quand j’essayais de créer un lien avec lui, je me souviens qu’il se demandait qui était cet entraîneur adjoint des U21 qui venait lui parler (sourire). Ensuite, un dialogue a pu se mettre en place et nous avons essayé de le motiver et de lui redonner de la confiance. Mais mentalement, on sentait que c’était compliqué pour lui de passer d’un statut de titulaire à Eupen à l’anonymat des U21 de Charleroi. Nous n’avons pas non plus utilisé ses qualités à sa juste valeur en le faisant jouer comme numéro 6 devant la défense.”

”On se demandait pourquoi il ne jouait pas avec les pros vu son aisance technique, continue Fabio Ferraro, joueur de Dender qui a évolué avec Lazare au sein de la réserve carolo. Il y avait peut-être un manque de motivation par moments ; c’était normal vu sa situation. Mais ce n’était pas comme certains autres pros qui redescendent en U21 et qui sont en totale roue libre. Lui faisait les efforts et se battait pour l’équipe. Cela restait un plaisir de jouer à ses côtés.”

Lazare n'a pas réussi à se faire une place face à la grosse concurrence à Charleroi. ©Belga

Le décès de son père

À la même période, Lazare Amani connaît un drame personnel qui va totalement chambouler sa vie. À la fin d’un entraînement avec l’équipe première du Sporting, il apprend le décès brutal de son père. “Nous sortions de l’entraînement et tout le monde était monté dans le bus sauf lui, se souvient Samba Diawara. Nous l’avons vu au téléphone s’effondrer en un seul coup. Plusieurs coéquipiers sont descendus du bus pour tenter de le réconforter mais c’était impossible vu la situation. Il est rentré en Côte d’Ivoire pour l’enterrement de son père et est resté là-bas plus longtemps que prévu. Belhocine lui avait dit de rester le temps qu’il voulait. Quand il est revenu à Charleroi, je l’ai senti changé. Il était encore plus renfermé sur lui-même, dans sa petite coquille. Cela n’a fait que compliquer encore plus son adaptation à Charleroi.”

La situation est d’autant plus difficile à vivre que le joueur formé à l’Académie “Aspire” vit alors seul en Belgique, sa femme étant restée en Afrique. “Il devait gérer tout seul plusieurs émotions négatives entre le décès de son père et le fait qu’il ne jouait jamais, commente Aya Stéphanie, son épouse. En tant que grands croyants, nous passions beaucoup de temps dans la prière. Nous nous appelions chaque jour et nous dormions souvent le téléphone allumé pour pouvoir se parler en pleine nuit. Je tentais de rester positive en lui disant que son moment finirait par arriver.”

L’écriture comme bouée

Pour extérioriser ses émotions, Lazare Amani se trouve une passion qui l’a suivi durant une bonne partie de sa carrière : l’actuel Unioniste se met à écrire, en prenant des notes dans son téléphone avant de remettre le tout au propre dans des cahiers. Un moment de calme lui permettant de se recentrer sur ses objectifs. “Il était venu un jour en vacances en Afrique avec des cahiers et m’avait expliqué qu’il s’était mis à beaucoup écrire, se souvient sa compagne. Il écrivait sur sa progression mais aussi sur ses échecs. C’est quelqu’un qui se remet beaucoup en question. Il a tenté de rester le plus positif possible en regardant vers l’avant sans penser au passé. Il écrit encore aujourd’hui car il sent que cela lui fait du bien de pouvoir mettre des pensées sur papier.”

Lazare Amani a affronté plusiers fois Charleroi depuis son départ du Pays Noir. ©Belga

Le début de la saison 2020-2021 n’est pas pour autant plus joyeuse pour Lazare Amani, une nouvelle fois confronté à une grosse concurrence dans une équipe enchaînant six victoires lors des six premiers matchs de championnat. Charleroi trouve un accord avec Estoril Praia (D2 portugaise) où il n’est titulaire qu’à sept reprises tout au long de la saison passant la majorité du temps sur le banc.

À son retour à Charleroi, l’Union saute sur l’occasion et se fait prêter le milieu de terrain en glissant une option d’achat dans le contrat. “C’est une grande déception à titre personnel, avance Mehdi Bayat. Ce n’est pas un échec car il n’a pas eu la possibilité de montrer ses qualités mais c’est frustrant de voir son évolution même s’il le mérite amplement. Cela n’a pas fonctionné chez nous car il n’y avait simplement pas la place malgré tout le bien qu’on pensait de lui.”

Ses débuts à Bruxelles sont loin d’être fracassants puisqu’il n’est titularisé par Felice Mazzù qu’à une seule reprise lors de la première partie de saison, face à Seraing, et se fait exclure juste avant la mi-temps pour un geste de mauvaise humeur envers l’arbitre. “Il pouvait être très imprévisible dans ses réactions, se souvient l’ex-entraîneur des gardiens de l’Union Laurent Deraedt. Sur le terrain, il avait le côté magicien et le côté impulsif. Vu qu’il n’avait pas le permis, je le reconduisais souvent à la gare pour qu’il prenne le train vers Bruxelles. Nous parlions beaucoup de nos vies privées et il avait ce côté très attachant. Felice lui avait demandé d’être patient et de continuer à travailler. C’est ce qu’il a fait, il n’a jamais rien lâché. On sentait qu’il n’allait pas tomber aux oubliettes vu son énorme talent. Il devait juste retrouver la confiance et enchaîner les matchs.”

Confiance et maturité

C’est ce qu’il se passe après la trêve hivernale à tel point qu’il est l’une des belles surprises de la seconde partie de saison de l’Union avec entre autres un but inscrit sur la pelouse de… Charleroi. Dans la foulée, Lazare Amani devient un joueur indiscutable de Karel Geraerts puis d’Alexander Blessin cette saison. “Il a mis tout le monde d’accord d’une manière incroyable, analyse Samba Diawara, qui fait partie du staff de Will Still au Stade de Reims. Ce qui me surprend le plus, c’est son jeu sans ballon avec toutes ses courses et ses infiltrations qu’on ne voyait pas à Charleroi. On voit un Lazare en pleine confiance qui ose des choses sur un terrain. Il avait les qualités pour réussir au Sporting, mais il était arrivé dans un contexte qui n’était pas favorable pour lui. On voit qu’il a pris de l’expérience et de la maturité.”

Lazare Amani est devenu titulaire indiscutable à l'Union. ©Belga

”C’est toujours un petit regret de voir un joueur s’épanouir ailleurs, mais cela fait partie du football, continue Laurent Zaccaria, qui est désormais dans le staff des U18 carolos. Il a une confiance et un volume de jeu qu’il n’avait pas chez nous, ce qui lui permet d’être un des meneurs de jeu de l’Union. On ne pense en tout cas jamais qu’un joueur redescendu en U21 peut prester à un aussi haut niveau peu de temps plus tard en Europa League…”

Trois ans et demi après son arrivée à Charleroi, Lazare Amani a le sourire. Il enchaîne les titularisations et sort de deux matchs pleins, face à Toulouse et au Cercle Bruges contre qui il a offert deux assists à Mohammed Amoura. Cet été, il est aussi devenu père pour la seconde fois, donnant un nouvel élan à sa vie. “C’est un autre homme, conclut sa femme. Il est devenu plus mature grâce à ses expériences du passé. Son départ à l’Union a vraiment été la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa carrière.”