Communication, philosophie de jeu et style vestimentaire : Blessin et Klopp, les deux entraîneurs allemands qui se ressemblent

Le gegenpressing comme philosophie

Un homme a influencé les deux entraîneurs dès leurs débuts sur un banc de touche : Ralf Rangnick, surnommé le “Professeur”, et vu comme le père du “gegenpressing”. Si Klopp le considère comme “l’un des meilleurs entraîneurs du monde”, Blessin doit beaucoup à celui qui l’a fait venir à l’Académie de Leipzig alors qu’il travaillait… dans les assurances.

guillement "Les deux ont des joueurs capables de répéter des courses et aligner les efforts."

Klopp et Blessin ont ensuite tous les deux mis en place avec leurs équipes respectives cette idée d’un pressing haut combinée à la volonté de récupération du ballon quelques secondes seulement après l’avoir perdu. “La direction de l’Union ne recrute d’ailleurs que des joueurs sachant répéter des courses, analyse Alex Teklak. Ce sont tous des gros moteurs pouvant aligner les efforts. Techniquement, des joueurs comme Puertas ou Lazare ont les qualités techniques pour ensuite faire mal une fois que le ballon est récupéré. Même si l’Union galvaude parfois par manque de fraîcheur et de lucidité vu la grande d’ébauche d’énergie demandé par ce pressing.”

Jürgen Klopp a lui popularisé ce gegenpressing à Dortmund avec des joueurs comme Reus, Götze ou encore Lewandowski avant d’amener cette philosophie à Liverpool. “Il avait à chaque fois des joueurs capables de mettre une grosse intensité dans le jeu, explique Teklak. Dans le pressing, c’est plus une question de volonté à faire les efforts qu’une question de qualité technique. Mais dans la phase qui suit le pressing haut, cela fonctionne d’autant mieux quand tu as des bons joueurs. Avec son trio de rêve composé de Firmino, Salah et Mané, Klopp avait les joueurs qu’il lui fallait.”

Klopp et Liverpool ont été battus par Tottenham ce week-end. ©AFP or licensors

Une authenticité dans leur communication

Assister à une conférence de presse d’avant-match d’Alexander Blessin est l’assurance de passer un bon moment. Le T1 unioniste, jamais avare d’une blague, prend toujours son temps pour exprimer ses pensées sans jamais donner l’impression d’en finir au plus vite. “Un entraîneur doit systématiquement mettre un masque en jouant le jeu des médias s’il ne veut pas se faire descendre, avance Alex Teklak. Blessin l’a bien compris et est tout de suite arrivé à l’Union avec une attitude sympathique en maniant facilement le verbe. Je ne dis pas que c’est une stratégie de sa part mais transmettre une bonne image auprès des médias est devenu essentiel. Blessin a l’art de faciliter le contact avec les gens.”

Jürgen Klopp est de la même veine que son homologue allemand, tout aussi souriant et blagueur face aux médias, se lançant bien souvent dans de longues analyses complètes. Mais avec une particularité supplémentaire lui qui sait aussi s’énerver comme ce week-end après une erreur d’arbitrage face à Tottenham. “Il manie aussi très bien la communication mais peut se montrer très cynique envers l’adversaire ou l’arbitre. Il n’est pas toujours bienveillant dans ses propos et ne se montre pas toujours si gentil que cela. Par contre, comme Blessin, il va toujours préserver ses joueurs face à l’extérieur.”

guillement "Un entraîneur doit mettre un masque pour jouer le jeu des médias."

Une proximité avec les joueurs

L’image est récurrente dans le chef d’Alexander Blessin. Lors de plusieurs remplaçants, le coach allemand a l’habitude d’enlacer le joueur sorti du terrain tout en lui glissant un mot à l’oreille. Lors des entraînements, il n’est pas rare qu’il se montre proche et tactile de ses joueurs au moment de leur avancer certaines consignes. “Il est indispensable d’être honnête avec le groupe sans quoi il ne vous suivra pas”, expliquait récemment Alexander Blessin.

Blessin est très proche de ses joueurs à l'Union. ©JIMMY BOLCINA

La preuve d’un côté humain qui était aussi présent, à leur manière, chez Mazzù et Geraerts. “Cette proximité qu’a aussi Klopp à Liverpool est une condition sine qua non pour réussir en tant qu’entraîneur, avance Teklak. La loyauté et l’honnêteté sont des éléments majeurs dans le coaching. Un entraîneur peut avoir les meilleurs schémas tactiques en tête et les meilleurs analystes vidéos à côté de lui, il ne réussira pas sans une approche humaine.”

Dans cette même logique, Klopp et Blessin ont un autre point commun qui pourrait être anecdotique à première vue mais qui ne l’est pas : jamais habillés en costume, les deux Allemands coachent toujours avec la casquette et le training du club. Comme pour montrer qu’ils ne sont pas au-dessus de la mêlée malgré leur rôle d’entraîneur. “Mettre un training et porter une casquette, continue Teklak, c’est se mettre à la hauteur du club et montrer qu’on est un membre à part entière du collectif. Leur façon de s’habiller trahit inévitablement quelque chose. Le plus important est d’être à l’aise dans son rôle, l’habillement dépend aussi de la personnalité du coach : je vois par exemple mal Carlo Ancelotti entraîner avec le training du Real Madrid… Dans le même ordre d’idée, Klopp est aussi souvent sur le terrain pendant l’échauffement pour montrer qu’il est présent avec ses joueurs. Pendant que d’autres restent sagement en costume le long de la ligne de touche.”

Un modeste passé de joueur

Si Klopp et Blessin vont s’affronter sur la scène européenne ce jeudi, seul l’entraîneur de l’Union a participé à un match européen en tant que joueur, avec Stuttgart face à Feyenoord. Pour le reste, Blessin n’a joué que sept matchs de Bundesliga et a réalisé la majeure partie de sa carrière en D2 allemande. Un énième point commun avec Jürgen Klopp qui n’est jamais allé plus haut que l’antichambre de la Bundesliga avec Francfort ou Mainz.

guillement "Le fait d'avoir été joueurs leur permet d'être légitimes."

Dans les deux cas, l’absence de passé de joueur de très haut niveau n’a pas posé problème pour lancer leur carrière d’entraîneur. “Tous les deux clament haut et fort qu’ils n’ont pas été de grands joueurs, conclut Alex Teklak. Mais ils ont été joueurs et c’est là le plus important. Ils ont été dans un vestiaire, ils savent ce qu’est la pression d’un match, ils savent ce que c’est de jouer pour des points et pour de l’argent. Ils connaissent le mode de fonctionnement de ce microcosme si particulier du football professionnel. Certains en font parfois une question de légitimité mais le fait d’avoir été joueurs, même si ce n’est pas au plus haut niveau, leur permet d’être légitimes dans ce qu’ils font.”