Le père Mac Allister sera présent à Anfield pour voir ses fils s’affronter lors de Liverpool – Union : “Je verserai peut-être une larme”

Le hasard fait parfois très bien les choses. C’est ce que doivent se dire les frères Mac Allister, Alexis (24 ans) et Kevin (25 ans), qui se retrouveront ce jeudi soir à Anfield lors de Liverpool – Union. La probabilité de ce duel entre frangins était d’autant plus faible que les deux joueurs appartenaient encore à un autre club la saison dernière, respectivement à Brighton et à Argentinos Juniors. Mais les mouvements du mercato et le tirage au sort de l’Europa League ont fait le reste, Kevin apprenant la bonne nouvelle depuis l’avion qui ramenait l’Union de Suisse après sa qualification face à Lugano. “À très bientôt mon frère”, a-t-il lancé tout sourire après avoir éclaté de joie lors de l’annonce des futurs adversaires européens.