Jürgen Klopp prévient Liverpool avant le duel face à l'Union : "C'est très spécial ce qu'ils font malgré plusieurs départs cet été"

Le duel entre Liverpool et l'Union sera aussi la rencontre entre Alexis Mac Allister d'un côté et son frère Kevin de l'autre. "Ce sera un grand moment pour les deux, avançait Klopp qui pourrait toutefois laisser Alexis sur le banc au coup d'envoi. Ils vont pouvoir s'affronter devant toute leur famille ce qui est toujours très spécial. Comme tous les frères, ils s'aiment et ont dû se battre dans leur enfance. Je n'ai jamais eu de frère mais deux soeurs et c'était bien assez (sourire)."