Le jour où Klopp a voulu transférer Blessin : “Nous avons discuté 20 minutes, mais j’attends toujours son second appel”

Pour clôturer la saison en D2 allemande, Mainz et les Stuttgarter Kickers s’affrontent avec Klopp titulaire au poste de back droit et Blessin monté au jeu en attaque en fin de rencontre. Lors de ce match finalement gagné par le Mainz de Klopp, les deux joueurs resteront simultanément sur le terrain durant sept minutes.

guillement "Mainz cherchait un attaquant et Klopp était intéressé de me faire venir."

Un appel de vingt minutes

Une demi-saison plus tard, l’actuel entraîneur de Liverpool décide de mettre un terme à sa carrière de footballeur et passe directement de l’autre côté de la ligne de touche en devenant l’entraîneur de Mainz 05. Il n’a pas oublié Blessin qui a alors déjà joué sept matchs de Bundesliga dans sa carrière, avec Stuttgart.

”Mainz cherchait un attaquant et Klopp voulait me faire venir, se souvient Alexander Blessin qui est alors âgé de 28 ans. Nous avons eu une conversation téléphonique d’une vingtaine de minutes durant laquelle nous avons appris à mieux nous connaître. Finalement, la direction de Mayence a choisi un autre joueur. Klopp m’a alors dit qu’il ne m’oubliait pas pour le futur… mais j’attends toujours son second appel (sourire).”

Alexander Blessin va retrouver Jürgen Klopp ce jeudi. ©JIMMY BOLCINA

À la fin de sa carrière de joueur en 2012, Blessin s’est ensuite formé à l’Académie de Leipzig avant de passer par Ostende et Genoa puis l’Union. Un club avec lequel il va donc retrouver Jürgen Klopp dans le mythique stade d’Anfield… “Je ne sais pas si je peux dire qu’il est une inspiration pour moi, avance le T1 unioniste. En tant qu’entraîneur, je pense que c’est important d’être authentique. C’est vrai que j’aime sa façon de communiquer ou de gérer les émotions de son groupe, mais je ne voudrais jamais ressembler à tel ou tel entraîneur. Je veux trouver ma propre voie en étant moi-même.”

guillement "Il y a cinq ans, j'avais dit à ma femme que ce serait un rêve de coacher dans le stade de Liverpool."

Pour Alexander Blessin, le déplacement à Liverpool ne sera pas le premier. Il y a cinq ans, l’homme de 50 ans a joué un match amical avec ses U19 de Leipzig face aux Anglais. Un souvenir encore bien présent dans la tête de l’entraîneur unioniste… “Nous étions allés voir le musée et le stade. J’avais envoyé une vidéo à ma femme en lui disant que ce serait un rêve de pouvoir coacher là-bas. Cinq ans après, le rêve devient réalité.”