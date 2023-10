Philippe Bormans, le CEO de l'Union, ambitieux mais réaliste avant Liverpool : "Nous ne jouons jamais un match en touristes"

Actuel leader de Pro League, l'Union se déplace chez une équipe anglaise qui n'a perdu qu'une seule rencontre cette saison. Et qui compte bien remporter cette compétition de l'Europa League. "Nous savons que le combat n'est pas égal, continue Bormans. S'ils veulent, ils peuvent aligner l'une des équipes les plus fortes du monde ! Tout est possible en football...mais il faut être réaliste. On sait que ce sera très, très, très difficile. Mais on ne va pas commencer la rencontre en se disant qu'on va perdre 5-0 : l'Union n'a pas l'habitude de jouer un match en touriste."

Malgré la belle affiche, le CEO ne considère pas ce duel comme l'apothéose de sa carrière. "Ce n'est pas le plus beau moment car il n'y a rien à gagner, conclut-il. C'est une reconnaissance pour notre travail mais il y a eu d'autres moments comme le titre en D1B qui étaient des réels pas en avant. Il faudra quand même en profiter car c'est quelque chose qui n'arrivera peut-être plus jamais."