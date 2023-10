Le club saint-gillois a d’ailleurs partagé un échange en visio entre les deux frères argentins, qui n’ont pas hésité à se taquiner avant la rencontre de ce jeudi : “Nous sommes très détendus, nous avons une rencontre facile qui arrive”, rigolait ainsi l’Unioniste pour commencer.

”Pour moi, jouer à Anfield, entendre le 'You’ll never walk alone', ce sera incroyable”, a continué Kevin Mac Allister alors que son frère était sans pitié mais toujours avec le sourire : “Mais je ne veux pas que tu en profites ! Je veux que tu souffres. Je peux te le dire, puisque j’ai joué à Anfield avec Liverpool et contre Liverpool. Et en tant qu’adversaire, tu vas sentir le stade et la foule.”

”Et tu vas sentir mes tacles”, a renchéri le Saint-Gillois, toujours sur le ton de l’humour.

”Je sais que tu ne nous souhaites pas de chance parce que c’est comme ça en Argentine”, a continué Alexis avant de conclure, “C’était un plaisir de parler avec toi, à jeudi, et bonne chance parce que tu en auras besoin”.