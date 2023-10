Un gros début de saison, des jeunes pépites et un transfert à 70 millions : Liverpool attend l’Union de pied ferme

Mohamed Salah est la grande star de cette équipe de Liverpool. ©AFP or licensors

Des victoires et des cartons rouges

En ce début de saison, presque tous les voyants sont au vert du côté de Liverpool. Toutes compétitions confondues, les Reds ont un bilan de sept victoires, un nul et une seule défaite subie ce week-end face à Tottenham (2-1). L’équipe de Klopp a marqué au moins un but à chacune de ses sorties pour un total de 22 buts en 9 matchs, soit une moyenne de 2,4 goals inscrits par match. Son arme la plus létale reste Mohamed Salah, qui pourrait débuter sur le banc jeudi, déjà auteur de 4 buts et de 4 assists depuis le début de la saison. “Peu de gens s’attendaient à un aussi bon début de saison, lance le journaliste Ian Doyle qui suit les performances de Liverpool depuis plus de 20 ans. D’autant qu’ils ont déjà dû se déplacer à Chelsea, à Newcastle et à Tottenham.”

guillement "Klopp considère qu'il peut gagner en laissant plusieurs titulaires au repos."

Le seul bémol de ce bon début de saison est à trouver dans le secteur défensif : depuis le début de la saison, Liverpool n’a réalisé qu’une seule clean-sheet. “Ils n’ont pas encore trouvé le milieu défensif qu’il leur fallait, avance Ian Doyle. Le club ne s’attendait pas aux départs de Fabinho et de Henderson qui ont laissé un grand vide dans ce secteur du jeu. C’est une des raisons de cette fragilité défensive comme le fait qu’il n’est pas facile de garder le zéro quand on a plusieurs fois des joueurs exclus…”

En seulement sept matchs de Premier League, quatre cartons rouges ont en effet été donnés aux joueurs de Liverpool cette saison, dont deux samedi dernier face aux Spurs.

Une équipe B en Europa League

Quelles seront les stars titularisées au coup d’envoi de Liverpool – Union ? Voilà une question qui mérite d’être posée vu l’équipe alignée par Klopp lors de la première journée d’Europa League face à LASK Linz. En Autriche, le technicien allemand a décidé de ne commencer qu’avec deux titulaires habituels : Virgil van Dijk et Luiz Diaz. Des joueurs comme Alisson, Mac Allister, Gakpo ou encore Szoboszlai et Salah ont débuté sur le banc. “Le coach considère que son équipe peut gagner les matchs en phase de groupes en laissant plusieurs titulaires au repos, lance le journaliste de Liverpool Echo. Objectivement, une équipe de Liverpool avec de nombreux remplaçants est meilleure que les trois autres équipes du groupe E. Malgré tout, l’Europa League est une des grandes priorités cette saison. Liverpool veut absolument remporter la compétition.”

Liverpool a affronté LASK Linz avec de nombreux remplaçants au coup d'envoi. ©Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Même sans plusieurs de leurs noms ronflants, les Reds ont de la qualité à revendre avec par exemple un défenseur souvent titulaire en équipe de France (Konaté), un milieu talentueux passé par l’Ajax ou le Bayern (Gravenberch) et un attaquant déjà décisif à six reprises cette saison (Nunez). “On peut aussi s’attendre à voir jouer Jones et Jota qui ont été exclus et seront suspendus en Premier League”, avance Ian Doyle.

De quoi conclure que, ce jeudi, les stars seront sur le banc… mais aussi sur le terrain.

Deux pépites à surveiller

Plusieurs jeunes pousses pointent le bout de leur nez et profitent du repos donné aux titulaires habituels pour engranger du temps de jeu. C’est le cas de Ben Doak, Écossais de 17 ans vu comme le futur grand attaquant du club et titulaire face à LASK. “Il s’agit d’un ailier très rapide, analyse Ian Doyle. C’est le genre de joueur contre qui on veut absolument éviter de jouer quand on est défenseur tellement il va vite.”

guillement "Le club croit beaucoup en Bajcetic qui devrait jouer contre l'Union."

Un autre jeune fait sensation du côté des Reds : Stefan Bajcetic. Ce milieu de terrain espagnol de 18 ans a montré une réelle précocité en devenant le plus jeune joueur de Liverpool à participer à la Ligue des champions et en étant le troisième plus jeune buteur de l’histoire des Reds. Facile techniquement mais aussi rapide et solide dans les duels, celui qui a préféré Liverpool à Manchester United a récemment fait ses débuts avec les U21 espagnols. “Le club croit beaucoup en lui, explique Doyle au sujet de celui qui vaut déjà 13 millions €. Il a un énorme potentiel qu’il n’a pas pu montrer la saison dernière car il a connu une longue blessure. C’est un milieu défensif pouvant évoluer en défense centrale et qui devrait être titulaire face à l’Union.”

Un transfert à 70 millions

Cet été, l’Union a connu une réelle révolution avec de nombreux départs et une multitude d’arrivées. La direction a dépensé au total plus de 12 millions € pour son mercato entrant, ce qui constitue de loin un record absolu pour le club. Si ces sommes sont énormes à l’échelle du club saint-gillois, elles sont évidemment bien loin de celles dépensées par son adversaire anglais. Durant ce dernier mercato, Liverpool a dépensé plus de 170 millions d’euros dont 70 millions pour le seul Szoboszlai. Malgré la pression liée à ce montant, le troisième le plus élevé du club après celui de van Dijk (85 millions) et de Nunez (75 millions), l’international hongrois est rapidement devenu l’un des chouchous du public des Reds lui qui n’a pas loupé une minute en championnat. “Peu de supporters s’attendaient à le voir à un aussi haut niveau, explique Doyle. Ils adorent son style de jeu et le fait qu’il prend ses responsabilités quand cela ne tourne pas pour l’équipe. Il est devenu un joueur important en très peu de temps.”

Dominik Szoboszlai s'est vité intégré au collectif des Reds. ©AFP or licensors

Liverpool a aussi dépensé 42 millions € pour Alexis Mac Allister, le frère de l’Unioniste Kevin, venant de Brighton, ou encore 40 millions € pour Gravenberch, arrivé du Bayern Munich. Au rayon des transferts sortants, les Anglais ont subi de plein fouet l’offensive de l’Arabie saoudite avec les départs vers le Moyen-Orient de Fabinho, Firmino et Henderson. Trois anciens cadres des Reds que l’Union ne devra au moins pas surveiller de près lors de ce choc des extrêmes…