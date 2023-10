Cameron Puertas, de remplaçant de l'Union à leader face à Liverpool : "J'ai transformé toute ma frustration en réelle force"

Trois mots qui montrent le chemin parcouru par celui passé en peu de temps du statut de remplaçant sous Geraerts à celui de leader de l’équipe de Blessin. “Cette phrase colle bien à ma situation actuelle, résume celui qui a un pied dans 41 % des buts de l’Union. Beaucoup de gens ne croyaient pas en moi quand j’étais enfant. Mais si tu crois en toi-même, cela finit toujours par fonctionner.”

Dimanche dernier, Cameron Puertas a été l'homme du match face à Charleroi. ©JIMMY BOLCINA

Ce jeudi soir, en montant sur le terrain d’Anfield, le joueur originaire de Lausanne pensera certainement à cette phrase et à tous les sacrifices réalisés pour toucher à son rêve. Entretien avec celui qui a les qualités pour faire oublier Teddy Teuma.

À quoi avez-vous pensé quand vous avez su que l’Union allait affronter Liverpool ?

”J’ai été directement rempli d’émotions. Quand tu es enfant, tu rêves d’affronter ce genre d’équipes dans des stades mythiques comme Anfield. Liverpool est un des plus grands noms de l’histoire du football et pouvoir affronter cette équipe avec un club comme l’Union, c’est quelque chose d’énorme. Pour les joueurs mais aussi pour les membres du staff, ce sera le plus beau moment de notre carrière.”

Étiez-vous un fan du football anglais dans votre jeunesse ?

”J’ai toujours regardé la Premier League et je la regarde encore maintenant. Tous les joueurs de football devraient s’inspirer de ce qui se fait dans le championnat anglais. En tant que footballeur, le rêve ultime est de jouer là-bas. Personnellement, j’ai toujours été fan du Real Madrid mais j’ai beaucoup suivi Liverpool car Fernando Torres y a joué (NdlR : Puertas est d’origine espagnole). Mais je n’ai jamais eu de maillot de lui dans ma jeunesse.”

Thiago Alcantara, passé par le Bayern, a toujours fait rêver Puertas. ©Matthias Balk/dpa

Quel est le joueur actuel des Reds qui vous fait le plus rêver ?

”Thiago Alcantara, sans aucune discussion. C’est un joueur qui m’a beaucoup inspiré depuis toujours. J’adore son aisance technique, ses prises de balles orientées, sa vista ou encore son passing. Malheureusement, il est blessé donc je ne pourrai pas jouer contre lui. J’avais déjà demandé à Kevin Mac Allister qu’il contacte son frère (NdlR : Alexis, joueur de Liverpool) pour qu’il demande à Alcantara de me donner son maillot. Mais vu qu’il ne jouera pas, ce sera compliqué. Pour le moment, je n’ai échangé mon maillot qu’avec des joueurs que je connaissais mais je le ferai jeudi. Je verrai après la rencontre avec qui j’échangerai le mien.”

guillement J'aurais voulu le maillot d'Alcantara mais il est blessé.

Avez-vous eu beaucoup de demandes d’amis pour assister au match ?

”Énormément (sourire). Via le club, j’ai réussi à avoir une vingtaine de tickets pour ma famille et mes amis. J’ai aussi d’autres proches qui ont acheté leurs tickets de leur côté. C’est une fierté pour eux de savoir que je vais jouer contre des joueurs qu’on regarde tous les week-ends à la télévision. Il n’y a que des grands noms de joueurs qu’on admire…”

Jouer en Premier League est un rêve ?

”En tant que footballeur professionnel, il faut toujours se fixer des objectifs élevés. L’Angleterre est le rêve de tout footballeur qui a de grandes ambitions. Jouer en Premier League est dans un coin de ma tête mais je n’en fais pas une obsession. J’essaye d’abord de me focaliser sur mes performances.”

Quel regard portez-vous sur votre parcours, du statut de remplaçant à l’Union la saison dernière à celui de titulaire à Anfield ?

”C’est la preuve que le travail finit toujours par payer. Si vous saviez tous les sacrifices que j’ai réalisés pour y arriver… C’est magnifique de se dire qu’après cinq ans de football professionnel, je peux jouer un match d’Europa League à Anfield. Il n’y a pas de secrets : quand on travaille avec sérieux, on finit toujours par atteindre ses objectifs.”

guillement Jouer en Premier League est dans un coin de ma tête.

Vous êtes déjà à 9 actions décisives en 12 matchs cette saison. Vous n’étiez qu’à 6 actions décisives en 56 rencontres avec l’Union avant le début de la saison…

”Je n’ai pas souvent reçu la chance de montrer toutes mes qualités, surtout offensives, la saison dernière. Deux buts et sept assists, c’est bien mais ce n’est que le début. Je ne me fixe pas d’objectifs chiffrés, je préfère être performant sur le terrain match après match plutôt que penser aux chiffres. Même s’il faut garder les pieds sur terre, je pense qu’on peut toujours faire plus. Semaine après semaine, je veux montrer une autre face de moi. Je travaille vraiment dur aux entraînements pour être performant le week-end.”

Étiez-vous frustré de votre temps de jeu en fin de saison dernière ?

”Oui, clairement. Je n’étais pas satisfait de ma situation personnelle mais nous avions une équipe qui gagnait avec des bons joueurs à ma position. Je ne pouvais que prendre mon mal en patience. Plutôt que de tout lâcher, j’ai continué à travailler et cette situation négative m’a finalement aidé. J’ai transformé toute la frustration que j’avais en moi en réelle force. Je ne me suis pas laissé abattre et cela se voit actuellement avec mes performances sur le terrain.”

La saison dernière Puertas n'a pas reçu beaucoup de temps de jeu.

Avez-vous envisagé un départ cet été ?

”J’ai eu une discussion avec le directeur sportif, Chris O’Loughlin, qui était conscient de ma situation. Il m’a dit de voir comment cela allait se passer avec le nouveau coach. Et si cela ne se passait pas bien, on allait faire en sorte de trouver une solution pour toutes les parties. Au bout d’une semaine, j’ai directement senti que le contact passait super bien avec le nouveau coach donc je ne me suis pas pris la tête avec un départ. Cela va tout seul quand tu sais que le coach compte sur toi et c’est ce qu’il m’a manqué dans le passé.”

guillement Cela passait bien avec Blessin donc je ne me suis pas pris la tête avec un départ.

Peut-on dire que vous êtes en train de devenir le successeur de Teddy Teuma ?

”C’est difficile de succéder à Teddy quand on voit tout ce qu’il a apporté à l’Union. Je signe directement pour faire aussi bien que lui. Dès mon premier jour à l’Union, Teuma a joué ce rôle de grand frère avec moi. Nous étions souvent ensemble, dans les vestiaires et même en dehors du football. Il m’a toujours dit de prendre sur moi, que mon tour allait venir et que ce n’était qu’une question de temps. J’ai su rester à l’écoute et cela a fini par payer. On ne rencontre pas tous les jours des amis comme lui dans le milieu du football.”

Êtes-vous toujours en contact avec lui ?

”On se parle tous les jours. Il est content de mes performances et me dit que mon tout bon début de saison ne l’étonne pas du tout. Liverpool ? Il n’est pas dégoûté de rater le déplacement, il est surtout content pour nous. Il peut aussi être fier car c’est en partie grâce à l’équipe de la saison dernière que nous allons à Anfield. Des joueurs comme Teuma ou Kandouss ont une part de responsabilités là-dedans.”

Puertas et Teuma, à l'écoute de Smolders, sont devenus amis.

Quels doivent être les objectifs de l’Union cette saison ?

”Comme chaque saison, nous voulons aller le plus loin possible en championnat sans se prendre la tête. Le premier objectif sera de se qualifier pour les Champions Playoffs et nous verrons ensuite ce qu’il est possible d’aller chercher. En Europa League, nous pouvons essayer de faire un parcours aussi incroyable que la saison dernière. Ce n’est peut-être que le début de la saison mais nous sommes sur la bonne voie.”

guillement On ne rencontre pas des amis comme Teuma tous les jours dans le football.

L’équipe actuelle est-elle nécessairement moins forte qu’il y a un an ?

”L’année passée, les gens disaient que l’équipe était moins forte qu’il y a deux ans. Aujourd’hui, ils tiennent le même discours. Personnellement, je ne dirais pas qu’il y a un groupe meilleur ou moins fort que l’autre. La différence actuelle est que tout le monde est concerné, il n’y a pas un joueur qui est mis de côté. C’est notre grande force et ce sera utile vu l’enchaînement des matchs.”

Vous attendiez-vous à des débuts aussi étincelants de la part d’Amoura que vous avez pris sous votre aile depuis son arrivée ?

”Je le connaissais un peu car j’avais déjà joué contre lui en Suisse. C’est une bonne personne avec qui je me suis directement bien entendu. J’ai essayé de le mettre à l’aise le plus rapidement possible mais les bons joueurs n’ont de toute façon pas besoin de 15 000 matchs d’adaptation. On voit qu’il sait se créer des occasions tout seul grâce à sa vitesse, sa percussion et sa fougue. Je pense qu’il va mettre de nombreux buts cette saison…”

guillement Mon retrait de permis m'empêche toujours d'être sélectionnable avec la Suisse.

Vu votre bon début de saison, pensez-vous à l’équipe nationale suisse ?

”J’ai toujours un problème qui m’empêche d’avoir mon passeport suisse donc je ne suis pas sélectionnable. J’avais eu un retrait de permis en Suisse puis j’ai eu une autre infraction routière qui a fait sauter mon sursis. Cela a ouvert mon casier judiciaire et je n’ai donc pas droit à mon passeport suisse. Je dois encore attendre fin 2026 pour que le problème soit réglé. C’est une frustration mais cela fait partie de mon histoire. À moi de rester performant le plus longtemps possible pour peut-être porter un jour le maillot de la sélection.”