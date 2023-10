C'est le grand amour à Liverpool... avant le match: même les Beatles aiment l’Union

Ils sont plus ou moins 2 600, les fans de l’Union à avoir fait le déplacement à Liverpool. Et quel que soit le résultat de ce soir, ils savourent pleinement leur séjour dans la ville des Beatles. Pour l’occasion, des supporters ont passé leur écharpe autour du cou des Fab Four, une magnifique sculpture des Beatles à Pier Head, un site historique situé aux rives de la rivière Mersey. Les sympathiques Unionistes sont accueillis les bras ouverts par les Reds.