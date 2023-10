Dans les rues de Liverpool, les supporters de l'Union sont impatients de vivre un moment historique : "On en parlera à nos petits-enfants dans 30 ans"

guillement "On ne pouvait pas rêver mieux comme déplacement."

Très rapidement, les fans bruxellois se sont retrouvés dans quelques pubs de cette rue si connue à Liverpool pour passer le temps avec quelques pintes avant de se rendre vers Anfield. C’est le cas de ces deux jeunes amis, arrivés mercredi après un voyage éreintant depuis Bruxelles. "Nous sommes partis mercredi à 5 heures du matin en voiture, avance Paul. Nous avons pris le ferry à Calais jusqu’à Douvres puis nous avons continué en voiture jusqu’à Liverpool. Au total, nous avons fait 14 heures de trajet mais cela vaut la peine. C’est un match historique pour nous, l’occasion d’écrire l’histoire."

Les Unionistes se sont entraînés mercredi soir à Anfield. ©SES

Les deux jeunes fans unionistes suivent le club depuis près de dix ans. Pour eux, se rendre à Liverpool est inimaginable sachant où était l’équipe il y a moins d’une décennie… "Nous avons fait des déplacements à Lommel, à Dender ou encore à Knokke, expliquent-ils. On a l’impression d’être dans un film en passant de Knokke à Liverpool en quelques années. Tout va tellement vite pour l’Union… On sait qu’on parlera de ce match à nos petits-enfants dans 30 ans."

guillement "En quelques années, on passe d'un déplacement à Knokke à Liverpool..."

Reste à voir le résultat final de la rencontre. Et parmi les supporters de l’Union sondés dans les rues de Liverpool, la majorité sont plutôt confiants ! Peu voient une défaite de leur équipe et croient à l’exploit face à l’ogre anglais. "Nous avons toutes nos chances, avance Adrien. Il y a toujours des surprises en phase de groupes de l’Europa League, je crois à une victoire. Quoi qu’il arrive, ce sera une sacrée expérience. J’ai hâte de voir l’ambiance et d’entendre le "You’ll never walk alone". Et d’ici là, le programme est simple avec le passage dans plusieurs pubs. L’objectif n’est pas de visiter la ville (sourire). Mais on va quand même faire en sorte de ne pas avoir de trou de mémoire lors du match. Ce sera bête pour un moment qui restera gravé à jamais en nous."

Assis face à une bière, le fan de Liverpool ayant récupéré l’écharpe aux couleurs de l’Union nous arrête à la sortie du bar. "Les supporters belges sont vraiment très sympas, conclut-il. Mais qu’ils ne croient pas à une victoire. Je ne connais rien de cette équipe mais je sais que Liverpool va gagner. Je pronostique un 3-0. Mais on fera la fête ici avec les Belges après notre victoire (sourire)." Peu de doute que les Unionistes ne répondent pas à l’invitation, peu importe le résultat de cette rencontre d’ores et déjà historique...