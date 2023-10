L’Union veut profiter du moment face à Liverpool : “Montrons nos qualités, nous n’avons rien à perdre”

Cela ne sera évidemment rien comparé à ce qui les attend ce jeudi soir lorsqu’ils feront face à l’ogre anglais qui n’a connu qu’une seule fois la défaite cette saison, samedi dernier face à Tottenham (2-1). "Vous voyez avec le sourire sur mon visage qu’on est tous heureux d’être là, expliquait Alexander Blessin quelques minutes avant l’entraînement. C’est un gros événement lors duquel il faudra un jour vraiment parfait de notre côté et un jour vraiment mauvais du leur pour espérer un résultat. Si les deux vont ensemble, nous aurons peut-être une chance. Nous sommes en confiance grâce à nos résultats en championnat mais cela ne suffira pas face à Liverpool. Ce match sort de notre travail quotidien. Il s’agit d’un momentum un peu hors du temps que les garçons méritent de jouer. Je suis convaincu qu’on montrera un beau visage.”

Kevin Mac Allister va retrouver son frère Alexis jeudi soir. ©SES

Les coups de pied arrêtés

Reste à voir comment tenter de faire mal à cette équipe qui, malgré la non-titularisation de plusieurs cadres, restera d’un niveau totalement incroyable. L’Union tentera de continuer sur sa lancée du week-end dernier où elle a réussi à faire mal à trois reprises sur une phase arrêtée. C’est d’ailleurs sur corner que Liverpool a encaissé son seul but face à LASK Linz. “C’est sur ce genre de situations qu’on devra créer des opportunités de but, continuait Blessin. Cela peut être une arme mais, dans un match aussi intense, tout dépendra surtout de la structure de notre bloc. La façon avec laquelle nous agirons à la récupération du ballon sera aussi importante. À nous d’utiliser nos forces pour essayer de faire mal en jouant rapidement une fois le cuir récupéré. Nous n’avons rien à perdre et j’espère qu’on montrera toutes nos qualités.”

Quelques heures avant son coach, c’est Philippe Bormans qui a donné son avis sur ce match tant attendu par tout un club. “Nous savons que le combat n’est pas égal, explique le CEO du club. S’ils veulent, ils peuvent aligner l’une des équipes les plus fortes du monde ! Tout est possible en football… mais il faut être réaliste. On sait que ce sera très, très, très difficile. Mais on ne va pas commencer la rencontre en se disant qu’on va perdre 5-0 : l'Union n’a pas l’habitude de jouer un match en touriste. Il y a trois ans, personne n’aurait cru faire ce déplacement et cela devient désormais réalité. Tous les membres de l’Union devront profiter de ce moment même s’il n’y aura que trois points à gagner (sourire).”