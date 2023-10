Blessin était fier de son Union malgré la défaite à Liverpool : "Quand on est si proche du terrain, c'est différent qu'à la télévision..."

Les deux coachs allemands ont parlé avant et après la rencontre. ©SES

A la sortie de l’entraîneur des Reds, celui-ci venait sympathiquement taper sur l'épaule de son homologue...avant que ne commence une longue discussions d'une dizaine de minutes entre les deux Allemands originaires de Stuttgart. "Nous avons parlé du match et de nos prochaines échéances respectives, expliquait Alexander Blessin qui avait déjà échangé avec Klopp lors de l'échauffement des deux équipes. C’était une chouette conversation et plus globalement une soirée qu’on n’oubliera jamais."

Différence de niveau

Car malgré la défaite, l'Union se souviendra longtemps de ce voyage dans l'un des temples du football européen. Alexander Blessin pouvait avoir le sourire dans la foulée de la performance de son équipe sur le terrain d’Anfield, lui qui était conscient de la différence de niveau entre les deux clubs. "J’ai souvent regardé des rencontres de Liverpool à la télévision, commentait Blessin. Mais quand on est aussi proche du terrain, c’est encore autre chose : on voit très bien la vitesse d’exécution et la précision dans les gestes. C’est très difficile de faire face aux vagues offensives de cette équipe. Nous avons peut-être été un peu nerveux lors de la première demi-heure sans parvenir à mieux contrôler les débats."

C'est finalement sur une erreur d’appréciation d’Anthony Moris que les Reds sont passés devant au score, en fin de première mi-temps. Avant cela, les Anglais ont eu toutefois plusieurs occasions toutes repoussées par le dernier rempart unioniste. "Il a fait une petite erreur mais a joué un tout gros match, analysait Blessin. Je suis un peu triste pour lui car c’est difficile d’accepter comme situation. Nous savions que les ballons pouvaient être fuyants sur cette pelouse et les joueurs de Liverpool le savaient. Je suis tout de même fier d’Anthony car il est resté calme malgré son erreur et n’a pas perdu sa concentration lors de la seconde période."

Malgré sa boulette, Moris a réalisé une grosse rencontre face à Liverpool. ©SES

Avec un peu de chance...

Finalement, le score de 2-0 était logique...même si l’Union a eu l’une ou l’autre action dangereuse dans le dernier quart d’heure. Avec un peu plus de précision, un petit miracle aurait pu se produire dans ce stade mythique. "Nous aurions pu revenir au score avec un petit peu plus de chance. Nous étions mieux à la balle et dans les transitions. La victoire de Liverpool est quand même méritée. Il aurait vraiment fallu un jour parfait de notre côté et énormément de chance."

En quittant la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’Union a peut-être trouvé ce qui allait faire la différence. "Voilà une pièce d’argent, je vais la garder, cela pourrait servir pour le futur (sourire)." L’Union aura en tout cas bien besoin de cela à la mi-décembre au moment de recevoir cette solide équipe de Liverpool...