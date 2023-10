L'avis de l'expert: les fans de l’Union ont gagné le respect d’Anfield

En Belgique, la réputation des supporters unionistes n’est plus à faire. Le public du Marien est réputé pour sa bonne humeur et son positivisme en toutes circonstances. Jeudi, ils ont fait connaître leur visage à toute l’Europe. Une grosse heure avant le match, le bloc visiteurs était rempli et faisait du bruit dans un Anfield alors vide. Fair-play, le public bruxellois a applaudi les joueurs de Liverpool à leur montée sur le terrain pour l’échauffement avant de réitérer à l’annonce au micro des deux équipes.