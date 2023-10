L'Unioniste Anthony Moris fait un gros match...et une petite erreur face à Liverpool : "Je préfère que ce soit moi qui fasse l'erreur"

L'Union a été loin d'être ridicule ce jeudi soir sur la pelouse de Liverpool. Les Bruxellois se sont inclinés mais ont plus qu'ennuyé les hommes de Jürgen Klopp. SI le second but arrivé en toute fin de match est anecdotique, le premier est tombé suite à une erreur d'Anthony Moris après un tir de loin d'Alexander-Arnold. "C'est une erreur d'appréciation, a lancé le capitaine de l'Union après la rencontre. Plutôt que de me coucher, je dois rester droit et faire un pas sur le côté en restant face au ballon. Cela fait partie du football de haut niveau et je préfère que ce soit moi qui fasse l'erreur plutôt qu'un autre joueur."