Kevin De Bruyne a inspiré Abou Koita, le meilleur buteur de Pro League et adversaire de l’Union: "J'aurais pu en marquer dix"

Quel sentiment vous habite quand vous vous voyez en tête du classement des buteurs ?

“C’est surtout chouette après deux premières années plus compliquées à Saint-Trond. C’est surprenant mais pas tant que ça quand tu vois comment nous jouons et les qualités du groupe et du coach Thorsten Fink. Il veut jouer au football et donc cela m’ouvre des opportunités de frappe. ”

À lire aussi

Pouvez-vous terminer la saison en tant que meilleur buteur ?

“Je ferai de mon mieux pour y arriver. Je ne vois pas pourquoi ce serait impossible. J’ai des opportunités à chaque match; donc, pourquoi pas. ”

Avez-vous un total de buts en tête ?

“Oui mais je le garde pour moi. ”

Est-il supérieur à quinze ?

(Il rit) “Bien essayé mais je ne dis rien. ”

Sentez-vous une différence d’attention ?

“Oui mais je vais être très franc, cela m’importe peu. Je suis une personne très terre à terre. Même si j’avais marqué 100 buts ; je ne serais pas en train de fanfaronner. ”

Avez-vous déjà été sondé par d’autres clubs ?

“Je laisse ça à mon agent. Je suis concentré sur ma saison. Je suis en plein marathon et je dois conserver mon tempo jusqu’au bout. ”

Avez-vous un but préféré depuis le début de saison ?

“J’ai bien aimé ma frappe du gauche contre le Standard. Après, marquer un triplé contre Genk, dans le derby du Limbourg, c’est très spécial. ”

Comment expliquez-vous la différence entre votre mutisme de la saison dernière et votre réussite actuelle face au but ?

“La saison passée, le style de jeu (NdlR : du coach Bernd Hollerbach) était très différent, plus défensif. Puis, je joue un cran plus haut et plus comme latéral. Je suis davantage en position pour marquer. Le coach Fink m’a fait comprendre ce qu’il attendait de moi et ce cadre me convient bien. J’ai déjà bien évolué depuis qu’il est arrivé. Mais je dois encore faire mieux dans mon jeu collectif, dans mes passes et même à la finition. Ne vous méprenez pas, je suis très heureux de ce qui se passe mais je sais que je dois faire bien mieux. ”

Avez-vous changé quelque chose au niveau personnel ?

“Non, vraiment rien. J’ai mes deux enfants, ma femme, je suis un gars stable de nature. ”

Peut-être vos enfants ne vous réveillent-ils plus la nuit ?

“Je suis un chanceux, ils dorment bien depuis le début (rires). La différence ne s’explique pas par ma personne, je crois. ”

Les data disent que vous êtes très efficace avec sept buts pour seulement 3,5 attendus…

“J’aurais pourtant pu en planter dix… ”

Oui, mais mettre deux fois plus de buts que prévu par les statistiques prouve une grande efficacité…

“Ok, je vois, c’est chouette alors (rires). Je pense aussi que c’est dû au fait que je frappe beaucoup de loin, ce qui réduit mes chances de marquer selon les data. ”

Justement, sur vos sept buts, six sont des frappes lointaines. Avez-vous plus de facilité dans une position plus éloignée du but ?

“C’est un peu ma spécialité mais je pense que c’est circonstanciel dans ce cas-ci. Je l’explique par mon passé. Gamin, je jouais sur les agoras d’Anvers. Sur ce genre de terrain, tu ne te poses pas de question : tu tires. C’est quelque chose de très instinctif, de naturel qui s’est développé dans mon jeu. ”

guillement "Avant j'essayais de dribbler deux, trois, quatre adversaires avant de tirer."

N’est-ce pas aussi une question de première touche de balle ? En revoyant vos frappes depuis le début de saison, on remarque que vous vous mettez très facilement en bonne posture pour tirer…

“J’essaie d’analyser ma position et de trouver le moyen le plus simple pour ne pas devoir éliminer plus d’un homme avant de frapper. Avant, je chipotais un peu plus avec des gestes techniques; j’essayais de dribbler deux, trois, quatre adversaires avant de tirer (rires). Ma position me force également moins à tenter de passer. Logiquement, je suis face à un seul homme. ”

Vous avez déjà tenté votre chance au but à 40 reprises cette saison. Personne ne tire plus que vous en Pro League. Vous voyez-vous comme un opportuniste ?

“Oui, au sens où je sais que je frappe bien et qu’il serait bête de ne pas en profiter. Je ne vais pas commencer à jouer autrement. Et le coach va dans mon sens. ”

Cela peut frustrer vos équipiers…

“Oui et je suis conscient qu’à certains moments j’aurais pu donner une passe au lieu de frapper. Je le fais de plus en plus. ”

Une image d’un de vos coups francs nous a frappé. Vous prenez votre élan en positionnant votre pied à plat devant le ballon et vous le frappez de cette manière. Votre technique de frappe est-elle particulière ?

“Je vois de quelle phase vous parlez. D’ailleurs, j’avais frappé trop doucement (rires). Le contact avec le ballon se fait avec l’intérieur du pied à plat ce qui lui permet de retomber très rapidement même en tirant fort. Je sais aussi enrouler, tirer en puissance mais ma technique préférée est celle du plat du pied. ”

C’est un peu ce que fait Cristiano Ronaldo…

(Il fait la moue) “Ronaldo met plus d’effet que moi. Ma technique est plus proche de ce que font Gareth Bale, David Luiz et Kevin De Bruyne. ”

guillement "Mes équipiers disent que ma technique de frappe leur fait mal au genou."

Comment avez-vous développé cette technique ?

“J’ai regardé des vidéos, notamment de De Bruyne. Puis, j’ai bossé. À La Gantoise (NdlR : où il a joué sept matchs en 2018), je travaillais mes frappes avec Jean-Luc Dompé et Birger Verstraete après l’entraînement. J’ai progressivement maîtrisé cette technique et je peux aussi tirer comme de plein jeu. C’est particulier car il faut positionner le genou d’une drôle de manière. Je pense que beaucoup de personnes se feraient mal si elles tentaient le coup (rires). Pas mal d’équipiers m’ont demandé de leur expliquer et ils disaient ‘mais ça ne marche pas, ça fait mal au genou (rires).' Mais je pense qu’il suffit de s’entraîner. Et peut-être d’avoir un peu de souplesse naturelle. ”

Et comment expliquez-vous qu’un droitier marque plus du gauche (quatre) que du droit (trois) ?

“Je suis droitier et pourtant j’ai parfois l’impression que je frappe plus fort du gauche que du droit. J’ai travaillé mon pied gauche et ça me permet aussi d’être plus imprévisible pour mon défenseur. ”