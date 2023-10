Alessio Castro-Montes et l'Union ont le sourire: "C'était une soirée parfaite"

Alessio Castro-Montes était l’un des Unionistes les plus heureux à l’issue de la rencontre. Le joueur, qui a passé une partie de sa formation à Saint-Trond avec de rejoindre Eupen puis la Gantoise, a ouvert son compteur-but sur le terrain des Trudonnaires lors de la large victoire de son équipe. "C’est toujours particulier de marquer à Saint-Trond, expliquait celui qui a célébré son but avec une joie non dissimulée. Tous mes amis et ma famille étaient dans le stade. En plus, il y a la victoire, quatre buts marqués et une clean-sheet. Le début du match a été difficile et ensuite nous avons repris les choses en mains avec l’enchaînement des deux premiers buts qui nous a fait du bien. Nous avions de la fatigue suite à notre match à Liverpool mais nous avons su enchaîner en professionnels. Nous devions rester en bloc pour ne pas donner trop d’espaces à cette bonne équipe de Saint-Trond. C’est finalement une soirée parfaite."