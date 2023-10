L’Union est en tête du championnat, mais Blessin temporise: Vous ne m’entendrez pas dire que je suis content du classement"

M. Blessin, que retenez-vous de cette victoire 0-4, trois jours après un match européen énergivore ?

”On pourrait critiquer l’équipe sur son début de match, mais je ne veux pas faire cela ce soir. Quand vous revenez d’un match à Anfield, avec l’intensité que cela signifie, trouver la concentration tout de suite n’est pas facile. On n’a pas trouvé notre rythme au début, et si Saint-Trond avait mis un but, ça aurait été différent. Mais je suis content de la performance et, après notre premier but, on a pris plus de confiance. La trêve internationale fera du bien à tout le monde.”

Vous aviez dit qu’on referait le point sur le classement après 10 matchs… et vous voilà en tête après dix journées.

”Ah, pourquoi ai-je dit ça ? (il rigole) Non, je veux dire que ce que l’on souhaite proposer demande du temps. Un tiers de la phase classique est passé et quand vous êtes au sommet du classement, il faut dire de rester calme, il reste beaucoup de choses à travailler. Quand je pense à tous les joueurs qu’on a perdus, l’expérience aussi… On a appris de nos défaites, mais le processus est toujours en cours. Mais vous ne m’entendrez pas dire que je suis content de notre position car on est encore trop loin (NdlR : de l’arrivée) et il y a beaucoup de bonnes équipes.”

Mais réussir à enchaîner comme vous le faites, cela vous surprend-il ?

”Oui, quand même. Mes joueurs me surprennent tous les jours par leur mentalité. C’est facile quand on gagne, moins après une défaite. Je ne dis pas cela pour évacuer la pression ou recevoir des fleurs, mais, sérieusement, réussir cela alors qu’on a quasiment perdu onze joueurs cet été, c’est fort… Tout le monde prédisait une saison difficile pour cette équipe, peut-être nous aussi, c’est incroyable.”