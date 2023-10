"Parfait d'être premier du championnat à la trêve": les Saint-Gillois profitent de leur victoire à Saint-Trond

À lire aussi

Fink : “C’est une victoire assez nette de l’Union, ils ont tout simplement mieux joué que nous. On a la première grosse occasion du match, c’est sûr que si on marque le match n’est pas le même derrière. On a fait beaucoup trop d’erreurs et ils en ont parfaitement profité. Ils ont été plus forts dans l’efficacité. On a perdu tous nos matchs à domicile c’est vrai. On doit s’entraîner une semaine sur deux sur un synthétique et l’autre semaine sur un terrain normal, mais ce n’est pas un problème. On peut gagner sur tous les terrains. ”

Nilsson : “On a vécu un match difficile il y a quelques jours et on est venu ici pour gagner. On a fait un bon match et je suis très heureux de ma performance et de celle de l’équipe. Je suis heureux d’avoir mis deux buts et un assist, même si j’aurais aimé mettre un triplé. C’est parfait d’être premier du championnat avant la trêve internationale. Je ne sais pas encore combien de jours de congé on aura, j’espère en avoir au moins trois. ”

Steuckers : “C’est un jour sans pour nous face à un bloc assez bas de l’Union. Malheureusement on n’a pas su trouver la solution. On a fait des erreurs qu’ils ont su exploiter directement. Ils ont été meilleurs. ”