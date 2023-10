Intronisé T1 à Schalke, Karel Geraerts dévoile son projet… et doit s’expliquer sur le fait qu’il ne parle pas allemand

Avec Smolders ?

Mais Geraerts n’a pas hésité, a-t-il expliqué lors de sa présentation officielle, ce lundi. “Je suis fier d’arriver dans ce grand club d’Allemagne”, sourit-il. Il n’aura pas la tâche facile, puisque Schalke vient de perdre son troisième match consécutif contre le Hertha Berlin (2-1) et est antépénultième : “Mais j’ai senti que l’équipe ne baissait pas les bras à 0-2, explique celui qui était dans les travées de Gelsenkirchen et qui sera le second T1 belge de Schalke, après Wilmots (2003).

“Ce qui est arrivé à cette équipe ces derniers temps appartient au passé et je veux repartir de zéro, amener une énergie positive et de l’humain, c’est important.” Son staff n’est pas encore composé et Geraerts aimerait avoir Tim Smolders à ses côtés, mais son ex-T2 est toujours en poste à l’Union.

La pression montera vite, car les attentes sont énormes pour un club qui avait affiché ses souhaits de remontée en D1 après avoir basculé cet été : “Je ne regarde pas le classement tous les jours et je ne peux pas précisément dire où nous finirons la fin de la saison, tempère l’ex-médian des Diables. Je veux amener ma mentalité de gagnant et ensuite nous grimperons au classement.”

”Il ne parle pas un mot d’allemand !”

En attendant, il a déjà été accueilli par la presse teutonne, qui a “tiqué” sur le fait qu’il ne parle pas allemand, une situation habituelle ailleurs, mais moins en Allemagne, où 16 des 18 entraîneurs de D2 sont germaniques : “Le nouvel entraîneur de Schalke ne parle pas un mot d’allemand”, a d’ailleurs choisi de titrer le tabloïd Bild.

La question a été posée en conférence de presse, et les dirigeants sportifs ont dû s’expliquer sur ce choix : “Parler allemand n’était pas un critère important. Il s’agit plus de ses convictions et de ce qu’il transmettra à l’équipe, peu importe la langue”, a expliqué un autre membre de la direction, André Hechelmann. “Je comprends la plupart des mots ; je viens de la région de Genk, où le dialecte est similaire”, s’est justifié Geraerts, qui a laissé entendre qu’il comptait apprendre l’allemand. Willkommen, Karel.