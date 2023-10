Seule en tête, cette Union a tout ce qu’il faut pour une nouvelle grande saison

Ce succès s’accompagne d’une prise de pouvoir puisque, au terme du premier tiers de la phase régulière, les Jaune et Bleu sont seuls en tête du championnat. Et pourtant leur calendrier les oblige à digérer des matchs européens, ce qu’ils font donc plutôt bien puisqu’ils n’ont pas perdu une seule fois trois jours après une affiche du jeudi soir (deux victoires et un partage).

Il y a pas mal de choses à redire sur la qualité du football proposé par les Bruxellois ce dimanche. Les jambes étaient lourdes et les esprits peut-être encore un peu sur les bords de la Mersey, surtout lors d’un premier quart d’heure où Saint-Trond aurait pu marquer par deux fois, mais Hashioka n’a pas cadré, puis Sadiki est intervenu de justesse. L’Union a laissé retomber la tempête, sorti la tête du gazon synthétique et a commencé à exister un peu plus. Pas au point d’inquiéter Suzuki, dans un premier temps. À l’inverse, c’est Anthony Moris qui a été décisif en déviant du bout des gants un but tout fait de ce diable d’Hashioka, oublié par un Lapoussin décidément dans le dur ces dernières semaines.

Deux tirs cadrés, deux buts

Le gardien et capitaine s’est peut-être troué à Anfield, mais il a assez d’expérience pour ne pas cogiter et reste un des grands atouts de cette USG. Son équipe, elle, a assez de vécu pour savoir qu’elle n’a pas besoin de dominer pour faire mal. Elle n’a eu le ballon que 33 % du temps en première période, mais cela lui a suffi pour marquer deux fois… sur ses deux seuls tirs cadrés.

Le facteur X se nommait Gustaf Nilsson, cette fois. Il n’avait pas été efficace à Liverpool, jeudi ; il a été nettement plus précis ce dimanche. D’abord sur un enchaînement jongle de la tête – passe sautée pour Castro-Montes, qui marquait le premier but de son histoire unioniste face à ses anciennes couleurs d’une reprise de volée parfaite (37e). Puis en convertissant un penalty obtenu par Puertas (45e+2) et, enfin, en se régalant de la tête sur un centre parfait de ce même Suisse (58e).

Les Trudonnaires avaient du mal à avaler la pilule, persuadés que la touche à l’origine du 0-1 n'était pas bruxelloise. Ils avaient probablement raison, mais ils avaient tort, en revanche, de rouspéter sur le penalty signalé à Kevin Van Damme par le VAR, car Matte Smets avait bien commis une faute sur Cameron Puertas. Elle est là, probablement, la différence entre l’Union et beaucoup d’autres, au-delà de la qualité footballistique : dans la force de caractère qui permet de dépasser les contrariétés. Et dans une force de concentration qui ne lui fait pas oublier que pour jouer l’Europe de saison en saison, il faut être bon le dimanche.