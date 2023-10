José Rodriguez, l’ancien joueur de l’Union, coincé à Tel-Aviv : “C’est la première fois que j’ai peur pour ma vie”

Rodriguez a joué la Coupe de Belgique mais aussi l'Europa League et la Pro League avec l'Union. ©GVG

Présent à Tel-Aviv avec sa femme et ses trois enfants, le joueur formé au Real Madrid a dû expliquer tant bien que mal à ses progénitures ce qu’il était en train de se passer dans cette ville. “Le plus compliqué est de gérer la situation avec les enfants, continue l’Espagnol. Comment expliquer cette situation à un enfant de 5 ans ? Quand on entend l’alarme, nous avons 90 secondes pour rentrer dans une “protect room” situé dans notre maison. Comment faire comprendre qu’il faut se précipiter dans un bunker à tout moment avant d’en ressortir dix minutes plus tard ? Nous avons d’ailleurs décidé de dormir à un mètre de notre bunker au cas où l’alarme retentit durant la nuit. Il n’y a rien dans cette salle car nous n’avons pas eu le temps de nous préparer.”

Celui qui avait déjà joué à Tel-Aviv durant sa carrière enchaînait enfin les rencontres en ce début de saison après avoir été vu comme un indésirable à l’Union Saint-Gilloise. Mais tout a été stoppé net à la suite de l’assaut surprise du Hamas samedi dernier. “Le championnat a été arrêté et on ne sait pas quand il va reprendre. Cela pourrait durer deux semaines comme deux mois ou même plus… Regardez la situation en Ukraine ! Mais de toute façon, le football n’est plus du tout important. Tout le monde est uni et n’a qu’un seul but : arrêter la guerre et protéger le pays. J’ai d’ailleurs des coéquipiers qui ont proposé leur aide pour aller se battre pour le pays. Les Israéliens sont très patriotes.”

Dans cette situation d’attente, José Rodriguez a un objectif à très court terme : quitter Israël le plus rapidement possible pour retourner en Espagne. Une mission qui s’avère très compliquée… “Il y a beaucoup de vols annulés car les compagnies aériennes ont peur des roquettes, conclut l’ex-Unioniste. C’est difficile de sortir du pays mais je veux y arriver rapidement. D’ici là, je continue à m’entraîner chez moi car je reste un sportif professionnel.”