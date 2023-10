Le duo Boniface-Teuma en locomotive, du temps de jeu dans les grands championnats : les anciens Unionistes sont à la fête depuis leur départ

Distinctions : adaptation express pour Boni et Teuma

Lors du départ de Victor Boniface vers le Bayer Leverkusen, une question était sur toutes les lèvres : combien de temps le phénomène nigérian allait-il mettre pour s’imposer en Bundesliga ? La réponse est à trouver dans ses statistiques : titulaire lors de chaque match sauf lors d’un déplacement européen, Boniface a déjà été décisif à douze reprises (neuf buts et trois assists) en dix rencontres… Ses hallucinantes performances lui ont d’ailleurs permis d’être élu joueur du mois et meilleur rookie en août. Un exploit qu’un seul joueur avait réalisé jusqu’alors pour ses débuts, un certain Erling Haaland…

Victor Boniface a encore marqué le week-end dernier avec le Bayer Leverkusen. ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Teddy Teuma a lui aussi connu une intégration ultrarapide à Reims. Remplaçant en début de saison car de retour de blessure, l’international maltais a explosé aux yeux du grand public grâce à son doublé et son assist face à Montpellier (3-1). Il a ensuite continué sur sa lancée dans la peau d’un leader en ne lâchant plus sa place de titulaire dans l’équipe de Will Still et en se montrant décisif à six reprises en Ligue 1.

Teuma a déjà marqué à quatre reprises avec Reims. ©AFP or licensors

Teuma est déjà l'un des leaders de l'équipe de Reims.

Satisfactions : Kandouss et Vertessen font taire les critiques

Beaucoup doutaient des capacités d’Ismaël Kandouss à passer un cap dans sa carrière. Son départ à la Gantoise est pourtant une satisfaction lui qui s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de la défense de Hein Vanhaezebrouck.

Certains se demandaient aussi ce que Yorbe Vertessen allait faire de retour de prêt au PSV Eindhoven, un club qualifié pour la Ligue des Champions, alors qu’il n’avait pas accumulé beaucoup de temps de jeu à l’Union. L’attaquant de 22 ans a répondu aux critiques en montant très souvent au jeu et en étant décisif à quatre reprises (trois buts et un assists).

Vertessen est le coéquipier de Bakayoko au PSV.

Pour Senne Lynen, tout avait bien commencé avec une titularisation d’entrée de jeu avec le Werder Brême face au Bayern Munich. La suite a été plus compliquée avec des passages entre le banc et le terrain. Un autre milieu de terrain de l’Union a découvert un grand championnat cet été : Oussama El Azzouzi, pourtant loin d’être un titulaire indiscutable à Bruxelles, grappille déjà pas mal de minutes en Serie A avec Bologne. S’il n’a été titularisé qu’à une seule reprise, l’international marocain de 23 ans a déjà affronté la Juventus mais aussi les deux clubs milanais et Naples.

El Azzouzi a joué face à la Juventus, les deux clubs milanais et Naples.

Siebe Van der Heyden, de son côté, a passé un palier dans sa carrière en signant à Majorque. D’abord remplaçant, il a été trois fois titulaire en étant l’un des meilleurs défenseurs de son équipe avant de couler avec toute sa défense face à Gérone (5-3). Monté au jeu face au FC Barcelone, VDH va devoir batailler pour s’imposer sur la durée dans le club de Liga.

La concurrence est aussi très rude du côté de Brighton où Simon Adingra est retourné en prêt après une saison pleine avec l’Union (15 buts et 15 assists). Bloqué par Mitoma sur le flanc gauche, l’Ivoirien savait qu’il allait avoir besoin d’une saison d’adaptation dans le meilleur championnat du monde. Malgré cela, il a déjà été décisif à trois reprises avec entre autres un assist contre Manchester United et un but contre Liverpool.

Adingra a inscrit un but face à Liverpool. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Enfin, Viktor Boone a été prêté au Lierse pour accumuler du temps de jeu. C’est ce qu’il réussit à faire avec 100 % de temps de jeu au sein d’une équipe qui est toutefois en bas de classement de la Division 1B.

Peut mieux faire : exclusion précoce pour Nieuwkoop

Bart Nieuwkoop se souviendra longtemps de sa première pour son retour avec le maillot de Feyenoord : titulaire à domicile pour la première journée d’Eredivisie, le Néerlandais s’est fait exclure après moins d’une demi-heure de jeu… Suspendu deux matchs, il a fait brièvement son retour avant de se blesser et de rater la première journée de Ligue des Champions. Il a retrouvé une place de titulaire le week-end dernier.

Nieuwkoop s'est fait exclure pour sa première lors de son retour avec Feyenoord.

Prêté en D1B du côté de Dender, Arnaud Dony est encore dans une phase d’adaptation. S’il a déjà inscrit un but, l’arrière gauche n’a pas encore réussi à se faire une place de titulaire dans l’équipe entraînée par Timmy Simons.

Parti en toute fin de mercato à Courtrai, Lucas Pirard n’a pas encore quitté une seule fois le banc. Le gardien sprimontois est devancé dans la hiérarchie par Tom Vandenberghe qui a déjà encaissé… 22 buts en 10 matchs avec la lanterne rouge de Pro League.