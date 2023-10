Avec cinq attaquants en forme, Blessin fait face à une situation de luxe à l'Union

Larmes de bonheur pour Rodriguez

Kevin Rodriguez est certainement celui qui a connu les plus grandes émotions durant cette trêve internationale. En offrant une victoire importantissime à son pays à la 96e minute face à la Bolivie, le joueur de 23 ans a inscrit son tout premier but avec l’Equateur. Un goal qu'il a fêté les larmes aux yeux.

Celui qui jouait cette nuit un match face à la Colombie n’a toutefois pas encore réussi à s’intégrer dans le onze de base de Blessin. Avec cinq montées au jeu et une seule titularisation, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Son intégration a été compliquée par le fait qu’il ne parle qu’espagnol lui qui est souvent aidé au quotidien par l’Argentin Kevin Mac Allister. Utilisable aussi bien dans un système avec un ou deux attaquants, l’Equatorien est attendu à l'Union jeudi soir. Reste à voir si son entraîneur le titularisera dans la foulée.

Rodriguez attend encore son premier but avec le maillot de l'Union.

Mohammed Amoura, de son côté, a aussi eu le sourire durant cette pause internationale. Titulaire face au Cap-Vert en tant qu’ailier droit dans un 4-3-3, le joueur de 23 ans a marqué son septième but de la saison sur un assist de Riyad Mahrez. Monté au jeu lundi face à l’Egypte, Amoura reste sur quatre buts inscrits lors des quatre derniers matchs de championnat. Vu son profil de joueur rapide, l’ancien joueur de Lugano sera plutôt utilisé par Blessin dans un système avec deux attaquants. Et vu l'importance qu'il a déjà prise à l'Union, nul doute que son entraîneur passera rapidement à une attaque à deux joueurs. Reste à connaître l'identité du second attaquant...

Ayensa de retour de blessure

Car si Rodriguez a les qualités pour revendiquer une place de titulaire, un autre joueur est actuellement mieux placé dans la hiérarchie : Gustaf Nilsson. Le Suédois, qui était au stade Roi Baudouin lundi soir pour voir son pays face à la Belgique, reste sur une prestation XXL face à Saint-Trond (deux buts et un assist). Apprécié par son coach, le grand attaquant enchaînait les titularisations ces dernières semaines en remplaçant Dennis Eckert Ayensa blessé après un début de saison canon.

Ayensa a réalisé un gros début de saison avant de se blesser.

Et la bonne nouvelle est que l’Allemand est officiellement de retour. Buteur à sept reprises lors des sept premiers matchs, Ayensa a rejoué lors du match amical face à Twente la semaine dernière (défaite 1-4). Une rencontre lors de laquelle Elton Kabangu, le dernier attaquant du groupe, a inscrit le seul but unioniste. Pour lui, la situation est beaucoup plus compliquée. Souvent absent des sélections d’Alexander Blessin, Kabangu n’a joué que 41 minutes sur les 1260 jouées par l’Union cette saison. A 25 ans, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 part avec plusieurs longueurs de retard sur ses concurrents. Pour lui, la situation de luxe sur le front de l’attaque de l’Union n’est clairement pas une bonne nouvelle...