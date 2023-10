En tête à la surprise générale, l’Union sera-t-elle championne de Belgique ? Huit analystes se mouillent

Franky Van der Elst : “Et pourquoi pas ?”

Ex-médian (RWDM, Bruges, Diables rouges…) ; consultant Het Nieuwsblad.

”Est-il possible qu’ils soient champions ? On ne peut pas dire que c’est impossible, donc pourquoi pas ? Je dois bien dire que c’est une surprise de les voir là alors que huit ou neuf titulaires sont partis l’été passé. Mais les équipes sont assez proches les unes des autres, cette saison ; il n’y a pas un club au-dessus du lot. Donc oui, l’Union est de nouveau un prétendant. C’est un candidat, mais pas le grand favori, par contre. Il y a aussi Bruges, l’Antwerp, Gand ou Anderlecht ; et l’Union est à leur niveau, pas derrière. En tout cas, être en tête de la sorte après dix journées et montrer une telle facilité à battre Charleroi puis Saint-Trond avant et après un match à Liverpool, c’est surprenant.”

Thomas Chatelle : “Un des favoris, pas le grand favori”

Ex-attaquant (Genk, Anderlecht…) ; consultant Pickx Sports.

”L’Union est une des favorites pour le titre mais pas la grande favorite. C’est un des candidats car l’équipe arrive à être encore hypercompétitive en restant sur la lignée de ses dernières saisons. Et avec une donnée en plus non négligeable : la profondeur du noyau qui avait coûté des points la saison dernière. Blessin a plus souvent la possibilité de faire souffler certains joueurs sans que cela ne se ressente sur le terrain. J’apprécie aussi beaucoup la maturité de cette équipe qui a par exemple parfaitement géré l’avant et l’après Liverpool. Ils ont passé un cap dans cette maturité tactique et mentale. Mais l’Union n’est pas la grande favorite car aussi bien les joueurs que le staff n’ont pas l’expérience d’avoir gagné un titre. Gand, Bruges voire Genk savent ce que c’est d’aller au bout alors que l’Union n’a jamais réussi à conclure. À l’heure actuelle, je dirais qu’ils termineront dans le top 3.”

Francky Dury : “Favori, oui, mais parmi d’autres”

Ex-entraîneur de Zulte Waregem.

”Si vous m’aviez posé la question début juillet, je n’aurais probablement pas répondu positivement, mais là, après dix journées, j’estime que l’Union est une des favorites pour le titre, oui. Blessin réussit vraiment son début de saison. Ils ont perdu de nombreux joueurs, mais on voit que d’autres les remplacent bien. Signer une victoire 4-0 à Saint-Trond trois jours après avoir perdu 2-0 à Liverpool, c’est vraiment la confirmation du bon travail de cette équipe. Compliments à tout le club, d’ailleurs. Mais attention, c’est juste un favori parmi les autres, car Bruges reste présent et l’Antwerp reviendra plus fort avec l’expérience de la Ligue des champions en deuxième partie de saison. Sans oublier Anderlecht qui est de retour et a un des meilleurs joueurs du championnat avec Thorgan Hazard (NdlR : que Dury a eu sous ses ordres à Zulte Waregem).”

Olivier Doll : “L’Union reste un outsider”

Ex-défenseur (Anderlecht, Seraing, Diables rouges), et consultant Eleven/DAZN.

”Je tiens d’abord à dire que l’Union n’a volé aucun des points qu’elle a obtenus et mérite sa première place. Mais j’ai l’impression que l’équipe est moins bien armée pour aller chercher le titre que les deux précédentes saisons. La concurrence est moins au niveau et a perdu beaucoup de points, à part Anderlecht et Gand, mais on n’en est qu’à dix journées. Je vois Bruges, l’Antwerp et Genk se réveiller et cela peut aller vite dans l’autre sens si jamais l’Union connaît une mauvaise série. Je dois dire que je suis surpris par ce qu’ils réussissent malgré les départs, je ne les attendais pas à cette place après dix journées, mais non, l’Union n’est pas devenue la grande favorite au titre à mes yeux. Elle reste un outsider.”

Lorenzo Staelens : “Un de mes deux grands favoris”

Ex-défenseur (Anderlecht, Bruges, Diables rouges) et entraîneur.

”Je place l’Union et Gand comme grands favoris ; et Bruges et Anderlecht un cran derrière ces deux-là. Après ce qu’ils ont déjà réalisé ces deux dernières années, ils mériteraient d’aller chercher le titre. Mais je dois dire que c’est une surprise de les voir à cette première place malgré tous les départs. Remplacer quelqu’un comme Teuma, qui fait de belles choses en Ligue 1, n’était pas facile. Chapeau au scouting. Je les vois à coup sûr se qualifier pour les Champions playoffs, et puis on sait que c’est là que tout se jouera… espérons jusqu’au dernier match, comme la saison passée.”

Wim de Coninck : “Je l’espère, mais je n’y crois pas vraiment”

Ex-gardien (Antwerp, Anderlecht…) ; analyste Proximus.

”Je ne pense pas que l’Union sera championne en fin de saison, même si cette équipe surprend pour la troisième année d’affilée alors que beaucoup de joueurs sont partis. Je vois qu’ils n’ont pas réussi à être champions les deux années passées. La troisième sera-t-elle la bonne ? Je l’espère, je leur souhaite même, ils le mériteraient, mais je n’y crois pas vraiment. Je pense que l’Europa League coûtera des points, même si Blessin pratique la tournante. Et puis je m’attends à une concurrence plus forte des autres clubs en avril et en mai : Gand, Bruges, Genk. L’Union jouera un rôle dans la course au titre, mais pas comme favorite.”

Alex Teklak : “Logique d’être favorite”

Ex-défenseur (Charleroi, Mouscron…) ; consultant DH et Eleven/DAZN.

”Quand une équipe joue deux années de suite pour le titre, c’est logique qu’elle soit favorite la troisième saison. L’Union peut jouer le titre mais ne doit pas le jouer : c’est un favori mais sans être un candidat naturel. Ils ont bien recruté et ont acquis de l’expérience ces dernières saisons. Cela a permis de faire rentrer l’Union dans une autre dimension : les nouveaux joueurs qui y signent savent que le club a joué un rôle important les deux dernières saisons. Il faudra voir si la Coupe d’Europe et la Coupe de Belgique ne leur coûtent pas trop de points. Et je suis aussi sûr et certain qu’Anderlecht jouera le titre cette saison. C’est une équipe qui a été construite pour remporter le championnat et qui doit arrêter de se cacher. Bruges sera aussi en haut de tableau mais doit retrouver une régularité pour réussir à être champion.”

Georges Leekens : “C’est déjà un miracle”

Ex-entraîneur (Club Bruges, la Gantoise, Diables rouges…).

”L’Union n’est pas la grande favorite car la concurrence est énorme cette saison. Bruges va certainement revenir dans la course, Anderlecht fera le forcing pour être champion, l’Antwerp sera certainement bien placé sans oublier Gand et Genk qui pourraient décrocher le titre. Je vois quand même les Unionistes terminer dans le top 4, voire plus haut s’ils arrivent à avoir ce brin de chance qu’ils n’ont pas eu les deux dernières saisons. Il y a des moments clés nécessaires dans la poursuite d’un titre, comme ce but de Nielsen annulé la première saison. C’est finalement déjà un miracle d’être en tête actuellement vu les nombreux départs cet été. Cela montre l’énorme travail de la direction qui a trouvé des joueurs méconnus qui réussissent à faire perdurer la bonne mentalité et l’esprit de groupe des deux dernières saisons. Rester dans le haut du tableau trois saisons de suite est une réelle performance : demandez à Anderlecht ou au Standard…”