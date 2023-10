Pour cette rencontre, le T1 unioniste devra se passer des services de Kevin Rodriguez. L'attaquant de 23 ans a joué avec l'Equateur durant la trêve et ne revient que ce jeudi soir en Belgique. "Je suis très content qu'il ait marqué son premier but avec son équipe nationale, explique Blessin. C'est bien pour sa confiance mais il va avoir besoin d'un petit break. Cela n'a pas de sens de le sélectionner pour le match de vendredi alors qu'il revient ce jeudi soir après une longue distance en avion. Il va pouvoir rester à la maison et profiter de sa famille avant de revenir lundi avec l'équipe."

L'Union pourra toutefois compter sur un autre attaquant : Dennis Eckert Ayensa. Blessé depuis plusieurs semaines, il est bien disponible pour affronter Eupen. "Il avait une grosse partie d'un muscle qui était touché, avance Blessin. Avec ce genre de blessure, le joueur doit se faire confiance qu'il peut jouer à 100%. Il a participé à 45 minutes du match amical durant la trêve (NdlR : défaite 1-4 face à Twente) et cela lui a permis de réaliser qu'il était prêt."

Enfin, un autre joueur offensif est de nouveau à l'infirmerie. Henok Teklab, blessé durant la préparation et le début de saison, s'est à nouveau blessé durant la trêve. "Je suis un peu triste de sa situation car j'étais content de ses deux dernières montées au jeu face à Charleroi et contre Saint-Trond. La blessure à la cheville ne semble pas trop grave mais cela prend toujurs du temps. Il n'est pas disponible pour ce vendredi mais devrait faire son retour en début de semaine prochaine."

En fin de conférence de presse, Alexander Blessin est aussi revenu sur les événements tragiques survenus lundi soir dans le centre de Bruxelles avec deux supporters suédois tués par un terroriste. "Je ne veux pas trop en parler car je n'ai pas envie de donner une plateforme à ce terroriste, conclut Blessin. Mes pensées vont aux familles des deux Suédois décédés. J'ai parlé de la situation avec Nilsson qui était au stade, c'est incroyable ce qu'il s'est passé. La vie doit désormais continuer. A nous de rester unis et de montrer notre courage."