Alessio Castro-Montes, le flanc droit unioniste déjà indiscutable : “L’Union va devenir un des plus grands clubs de Belgique”

Rencontre avec le nouveau couloir droit de l’Union qui revient sur son été mouvementé, ses passages au Standard et à Anderlecht et son rêve des Diables…

Alessio, si quelqu’un vous avait dit au début de l’été que vous alliez jouer à Liverpool avec le maillot de l’Union, qu’auriez-vous répondu ?

”Je lui aurais dit qu’il est fou (sourire). Ce n’était clairement pas mon plan de base au début de l’été, mais cela m’a permis de vivre une expérience incroyable qui restera à jamais gravée dans ma tête. C’était la première fois de ma carrière que je jouais contre une équipe réellement supérieure. J’ai quand même essayé de prendre le temps d’admirer le stade pendant la rencontre mais il fallait rester concentré tellement cela allait vite. Après le match, j’ai échangé mon maillot avec Dominik Szoboszlai. Je l’ai donné à mon frère qui fait une collection de maillots. C’était une expérience inattendue mais magnifique.”

L'Union s'est inclinée 2-0 sur la pelouse de Liverpool. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Avant cela, on peut dire que votre été a été mouvementé avec votre départ de Gand qui a beaucoup fait parler…

”C’était difficile pour moi mais aussi pour toute ma famille de ne pas savoir où j’allais jouer la prochaine saison. Mais je n’étais pas non plus dans une situation de panique car je me suis dit que, dans le pire des cas, je restais encore une saison à La Gantoise. Puis le club m’a menacé de me verser dans le noyau B. Vu la largeur de leur noyau, je pense qu’ils seraient tout de même venus me rechercher pour jouer avec le noyau A… J’ai trouvé cela dommage de terminer de cette manière-là mon aventure gantoise après avoir joué plus de 180 matchs en quatre saisons avec ce club. Je regrette aussi qu’il y ait eu des choses fausses dans les journaux. Les fans ont cru que je voulais partir à tout prix alors que ce n’était pas le cas. Au final, je suis heureux à l’Union, et c’est ce qui compte.”

Voyez-vous votre passage de Gand à l’Union comme un pas en arrière ?

”Je peux comprendre ce point de vue car l’Union était encore en D1B il y a quatre ans et a par exemple un stade beaucoup moins moderne que Gand. Mais l’équipe est tout en haut du classement depuis deux saisons, a fait un beau parcours en Europa League et est encore qualifiée pour cette compétition cette saison. Quand je vois la façon de travailler à l’Union, je me dis que c’est un grand club très professionnel qui va encore grandir. Dans quelques années, je suis persuadé que l’Union va devenir un des plus grands clubs de Belgique.”

Durant l’été, vous aviez expliqué vouloir signer à l’étranger : la frustration d’être resté en Belgique est encore présente ?

”Je ne parlerais pas d’une frustration. C’était une ambition que j’avais en tête qui me semblait logique après avoir enchaîné des belles saisons à Gand. Je m’étais fixé cet objectif mais ce n’est finalement pas arrivé. Je ne me sens en tout cas pas trop fort pour la Pro League. Nous verrons dans le futur ce qu’il se passera mais je suis très content de pouvoir jouer pour l’Union.”

Qu’est-ce qui vous a convaincu de signer à l’Union ?

”Avant de signer, j’ai eu une conversation de près de trois heures avec Blessin, Bormans et O’Loughlin. Ils ont pris le temps de m’expliquer leur projet dans le détail. J’ai été très surpris de savoir qu’ils savaient autant de choses sur moi et qu’ils me suivaient depuis longtemps. Ils m’ont parlé de leur façon de travailler et cela m’a vraiment plu. Ce n’était pas un discours de façade : ce qu’ils m’ont expliqué s’est vérifié ces dernières semaines.”

Vous attendiez-vous à devenir un titulaire indiscutable dès votre arrivée ?

”Je l’espérais mais je ne suis pas arrivé avec la volonté de passer devant tout le monde. La conversation avec le coach m’avait donné beaucoup de confiance mais il y a tellement de joueurs de qualité dans le groupe que ce n’était pas facile de se faire une place directement. À moi de tout faire pour garder ma place jusqu’au bout de la saison.”

Castro-Montes a inscrit son premier but avec l'Union face à Saint-Trond.

Entre l’âge de 7 et 14 ans, vous avez été formé au Standard de Liège : quelle importance ce club a-t-il aujourd’hui pour vous ?

”Le Standard a toujours une place dans mon cœur après y être passé durant sept ans. À cette époque, j’allais souvent voir l’équipe à Sclessin et j’ai vécu des bons moments comme les deux titres de champion d’affilée. C’est toujours une ambiance de fou dans ce stade, j’aime y retourner. C’est dommage que l’Union a déjà joué là-bas en début de saison (sourire).”

Vous êtes ensuite passé à Anderlecht, le grand rival du Standard…

”Chez les jeunes, la rivalité est moins grande que chez les adultes. Anderlecht m’a présenté un bon projet qui me permettait de combiner le football avec l’école en néerlandais. Footballistiquement, j’y ai aussi appris d’autres choses qu’au Standard où on misait surtout sur la mentalité et l’esprit de groupe. À Anderlecht, j’ai développé les qualités individuelles et l’aspect technique de mon jeu. J’ai aussi pu jouer avec des gars comme Tielemans, Lukebakio ou encore Faes avec qui j’étais en famille d’accueil.”

Pourquoi n’avez-vous jamais reçu votre chance en équipe première ?

”À 16 ans, j’ai eu une grave blessure au genou juste avant le début de la saison. Je suis resté sur la touche durant cinq mois avant de revenir trop vite et de me déchirer à nouveau le genou qui ne s’était pas assez solidifié. J’ai finalement passé une saison sans pouvoir m’entraîner. Vers l’âge de 17 ou 18 ans, la direction anderlechtoise a préféré me laisser en U19 au lieu de me faire passer en U21. Je voulais faire le pas vers le football professionnel donc j’ai décidé de quitter le club pour rejoindre Saint-Trond.”

Le titre est-il envisageable avec l’Union en fin de saison ?

”C’est peut-être cliché mais la saison est tellement longue que nous n’y pensons pas maintenant. L’écart entre le premier et le septième (NdlR : sept points) n’est même pas encore assez grand pour envisager une place certaine en Champions Playoffs. Une fois qu’on y sera, il ne faudra alors plus se cacher et nous jouerons pour la première place. Nous avons les qualités pour le faire mais c’est encore beaucoup trop tôt pour en parler.”

L'Union reste sur quatre victoires d'affilée en championnat. ©JIMMY BOLCINA

Pensez-vous parfois aux Diables rouges ?

”J’y ai pensé quelques fois durant ma carrière quand j’ai été dans des présélections comme avant le Mondial. Mais je ne sais pas comment le nouveau coach fait sa sélection, peut-être qu’il me considère comme trop vieux pour m’appeler. Je dois continuer à faire des bons matchs et je verrai ce qu’il se passe. C’est clairement un rêve de jouer pour l’équipe nationale, nous verrons s’il se réalisera un jour.”

Avez-vous aussi la nationalité espagnole ?

”Mon père a la nationalité espagnole mais je ne l’ai pas encore. Je vais faire les démarches pour l’avoir, donc je l’aurai un jour, mais ce n’est pas ma priorité actuellement. À choisir, je préfère clairement les Diables à la Roja vu que j’ai passé toute ma vie en Belgique. Mais j’étais quand même très heureux quand l’Espagne est devenue championne du monde en 2010 (sourire).”