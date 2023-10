Pour cette rencontre, l'Union ne pourra pas compter sur Kevin Rodriguez. L'Equatorien est revenu de son séjour avec l'équipe nationale ce jeudi soir et a été laissé au repos par son entraîneur. Alexander Blessin ne pourra pas non plus compter sur Henok Teklab qui s'est blessé à la cheville. Dennis Eckert Ayensa, de son côté, fait son retour dans le groupe après une blessure.

Du côté d'Eupen, Keita fait son retour de suspension et Möhwald semble enfin prêt à jouer un match complet. Charles-Cook est quant à lui incertain pour ce match.