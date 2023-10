L’Union peut enchaîner avec une cinquième victoire de suite et garder la tête : “J’ai un ego donc cela fait plaisir d’être en tête mais…”

C’est avec l’envie d’enchaîner avec une cinquième victoire de suite en championnat que l’Union accueille Eupen. Et avec la possibilité de conforter son statut de leader de Pro League pour le retour à la compétition après la trêve. “C’était bien de regarder le classement et de voir que nous étions en tête, explique l’entraîneur de l’Union, Alexander Blessin. J’ai un ego donc cela m’a fait plaisir. Mais je ne vais pas me regarder dans un miroir en me congratulant… Tout le monde veut désormais nous battre. La question est de savoir à quel point nous avons envie de rester en tête et de gagner un cinquième match de suite.”