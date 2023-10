"Une victoire méritée", "On aurait même pu mettre plus de buts": les réactions après Union – Eupen

Puertas : “C’est une victoire méritée sur le plan collectif. On a travaillé en équipe et on a su garder un bon rythme tout le match. L’année passée était plus compliquée pour moi, mais j’ai su garder les pieds sur terre et j’ai travaillé dur. Le travail paye enfin. Le coach me donne beaucoup de confiance, me parle beaucoup et me pousse à donner le meilleur de moi-même. J’essaye de lui rendre au mieux sur le terrain. Est-ce qu’on vise le titre ? On continue de jouer match après match et on ira où on doit aller. ”

Pálsson : “On est dans une situation compliquée, on est sur une série de six défaites consécutives. On a montré de bonnes choses contre une super équipe. Si on regarde les détails, on fait trop d’erreurs individuelles défensivement, mais on est une jeune équipe et on a beaucoup de potentiel. On doit rester positif et on doit continuer à travailler. Il reste 19 matchs avant les playoffs, on a encore du temps. On ne va pas abandonner. ”

Blessin : “Je n’étais pas vraiment heureux en première mi-temps. On était trop facile dans l’attitude, trop lent et on avait trop de touches de balle en possession. Je n’avais pas l’impression qu’on contrôlait vraiment le match, mais c’était mieux en seconde période. Comme contre le RWDM, on a le contrôle du match, puis on se relâche, mais on reste une jeune équipe et on est encore en apprentissage. Si on arrive à gagner lors de cet apprentissage, c’est évidemment positif. Je regrette surtout la blessure de Nilsson, c’est quelqu’un qui donne toujours tout sur le terrain. ”

Kohfeldt : “Je suis évidemment déçu ce soir, car je déteste perdre. On a eu nos moments, mais on n’a pas su marquer nos occasions, on a manqué d’efficacité. Pour moi ce n’est pas la meilleure décision de donner une deuxième jaune à Bitumazala, mais ce n’est pas à cause de l’arbitre qu’on perd ce soir, je préfère parler du match. On doit être patient avec cette équipe, car on a beaucoup de jeunes joueurs qui se développent. ”