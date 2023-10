Résultat des courses : deux victoires, huit buts marqués et un but encaissé. Là où plusieurs équipes se seraient cassé les dents, les hommes de Blessin ont fait preuve de maturité et ont montré une belle mentalité sans jamais montrer d’arrogance. A tel point que l’Union est déjà assurée de terminer en tête de la Pro League en fin de week-end… Au décompte final, les points remportés face à ces "petites" équipes pourraient compter gros et le T1 unioniste le sait : c’est en remportant des victoires comme ce vendredi soir que l’Union pourrait enfin réaliser son rêve…