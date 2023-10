Treize fois décisif, Cameron Puertas est devenu indispensable à l'Union : "Il a parfois besoin d'un coup de pied au derrière"

En tout cas, Puertas est clairement l’homme du début de saison de l’Union. Face à Eupen, le Suisse a encore régalé, à commencer par cet assist, véritable bijou, pour Mathias Rasmussen en première période. "Je le vois venir de derrière au moment où je rentre à l’intérieur, explique-t-il. Je savais qu’il allait être seul donc j’ai fait une talonnade et il a réussi à bien finir."

Puertas a posé avec son ami Teuma.

Après la pause, il a trouvé le poteau sur un coup-franc direct juste avant de parfaitement servir Amoura pour le troisième but. De quoi lui permettre d’afficher de fameuses statistiques : deux buts mais surtout onze passes décisives en quinze rencontres. "C’est plutôt bien mais je ne pense honnêtement pas trop à cela, avance Puertas avec le maillot de meilleur donneur d’assist sur le dos. C’est vrai que ces chiffres font plaisir mais j’ssaye surtout de donner mon meilleur pour l’équipe. Je veux rester performant et si j’arrive à rester meilleur donneur d’assists, c’est un plus. Mais ce n’est pas ce qui me préoccupe le plus."

En plus d’avoir eu une grosse influence sur le jeu offensif de l’Union, le joueur de 25 ans a aussi joué un rôle important à la récupération du ballon. "Le coach veut que je sois présent dans le contre-pressing, analyse-t-il. C’est un domaine dans lequel je suis à l’aise. J’essaye d’être présent offensivement mais aussi défensivement pour l’équipe."

Un rôle de leader

Celui qui a le plus tenté de dribbles vendredi soir a participé à 30 duels, le plus haut total et de loin sur la partie. Mais malgré ces bons chiffres, son entraîneur n’était pas nécessairement content du début de match de son homme fort. "Cameron a parfois besoin d’un coup de pied au derrière, sourit Alexander Blessin. Il n’a pas assez fermé les trous durant les 25 premières minutes et était assez lent à la balle. Mais on connaît ses qualités et le nombre de ballons qu’il peut gagner surtout dans les moments de transition. Il a eu moins de temps de jeu la saison dernière et il prend aujourd’hui ses responsabilités. Il reçoit sa chance et il prend ce rôle de leader sur le terrain. Je suis très content de ses performances."

Cameron Puertas a été tout proche d'inscrire un but sur coup-franc mais sa frappe a touché le poteau eupenois. ©DHA

Des performances qui font penser, dans son style personnel, à celles de Teuma qui avait un impact majeur sur le jeu de l’Union la saison dernière. S’il ne compte pas le remplacer, Puertas veut tenter de marcher sur les traces de son pote… "J’étais content qu’il soit là car cela faisait longtemps qu’on ne s’était pas vu. J’ai fait sa célébration 'Calma' après mon assist même si j’aurais voulu la faire après un but (sourire). Je voulais faire un bon match devant Teuma et Kandouss pour les remercier car ils m’ont toujours soutenu quand je ne jouais pas la saison dernière."

Une situation frustrante qui fait désormais bien partie du passé...