Le leader doit retrouver l’efficacité offensive à domicile pour y renouer avec la victoire.

C’est devenu "le paradoxe Union". Au point d’en faire un complexe ? Le premier match de ces playoffs permettra de le savoir et de juger si la panne offensive vécue à domicile touche à sa fin. Sur les sept derniers matchs au Parc Duden, les Bruxellois n’ont inscrit que quatre buts. Depuis la "remontada" contre le Cercle (3-2), plus de furia offensive pour le club de la Butte, que ce soit contre La Gantoise (0-0), Genk (2-1), Anderlecht (1-0), Saint-Trond (défaite 0-1), Eupen (0-0), Ostende (1-1) ou le Beerschot (0-0 au moment de l’arrêt du match, à la 82e minute).

Cela fait trop peu pour la meilleure attaque de D1A qui, de manière générale, est nettement plus en verve à l’extérieur que chez elle. Sur ses 73 buts inscrits en phase classique*, l’Union en a claqué 27 chez elle, seulement, contre 46 à l’extérieur. Soit un ratio de 37 % - 63 % assez fou.

Deniz Undav illustre à lui seul ce contraste saisissant. Le "torjäger" allemand, qui en est à 24 réalisations, n’en a marqué que 5 au Parc Duden contre 19 en déplacement. Même contraste chez Teddy Teuma (1 contre 5) et Lapoussin (0 contre 2) alors que Vanzeir est on ne peut plus régulier, lui (7 à domicile et 7 en déplacement).