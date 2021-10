Peu d'observateurs auraient parié en début de saison sur le fait que la rencontre entre Eupen et l'Union de cette douzième journée serait un match au sommet. Pourtant, les Pandas, actuellement classés troisièmes, accueillent le leader du championnat ce samedi (20h45). Deux belles surprises en ce début de saison qui tenteront de continuer à surfer sur leur dynamique positive. "C'est magnifique ce qui arrive actuellement à Eupen, avance Felice Mazzù, l'entraîneur des Unionistes. Cela prouve bien que, quelque soit le niveau auquel on entraîne, l'esprit familial est important. Leur entraîneur (Ndlr : Stefan Krämer) a apporté quelque chose de différent à ce club et on voit que son groupe accroche."

Si une réelle osmose existe chez les Pandas, la qualité est aussi présente dans leur jeu. Comme à l'Union. "Vu la qualité qu'ils ont dans leur effectif, leur classement ne m'étonne pas, continue Mazzù. J'aime bien l'idée qu'un groupe se base sur le collectif et non pas sur un joueur en particulier. C'est ce qu'il se passe à Eupen et chez nous. Si je prends l'exemple de la semaine dernière, l'accent a été mis à juste titre sur Kaoru Mitoma mais pour qu'il puisse être décisif, il a fallu que tout le monde travaille derrière. Eupen est dans la même idée avec des gars qui ont envie et faim. Grâce à cet mentalité, le collectif en ressort gagnant."

Lors de ce déplacement, les hommes de Felice Mazzù auront pour mission première de mieux débuter leur rencontre. Après une mauvaise mi-temps au Cercle, l'Union a de nouveau mal entamé la première période contre Seraing. À chaque fois, l'équipe a tout de même réussi à empocher les trois points. "Quand on voit ce que l'équipe a fait en seconde mi-temps à dix contre onze face à Seraing, on ne peut pas remettre la faute sur un manque de qualité ou sur de la fatigue. C'est surtout une question de mental. Il faut démarrer nos matchs avec plus de concentration, en gardant la philosophie de jeu qui est la nôtre depuis le début de la saison. Il ne faut pas non plus oublier que les adversaires nous connaissent mieux et qu'il ne suffit plus d'installer notre jeu pour gagner..."



Pour cette rencontre, le T1 des Bruxellois devra se passer des services de Senne Lynen (gravement blessé au genou) et de Lazare (suspendu après son exclusion face à Seraing).