Le constat peut surprendre vu les 17 buts inscrits par l’Union en neuf rencontres, soit la cinquième meilleure attaque de Pro League. Mais depuis plusieurs semaines, les Bruxellois gaspillent beaucoup trop devant les buts adverses.

Face à l’Antwerp, ce week-end, il y a eu de nombreuses occasions et 22 tirs (dont 11 cadrés). À eux deux, Undav et Vanzeir ont tiré dix fois au but avec plusieurs ratés et un seul petit but inscrit par le second nommé. "Vu le nombre d’occasions, nous aurions mérité de gagner, expliquait Felice Mazzù. Mais quand on rate autant d’occasions, cela se paye au plus haut niveau et il devient difficile de prendre les trois points. Après un quart d’heure en seconde mi-temps, le score aurait dû être de 3-0..."