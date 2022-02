Les rencontres s’accumulent et, pour le moment, les Unionistes ont l’art de ne pas cumuler les absences. Samedi, Siebe Van der Heyden a pris sa dixième carte jaune en championnat, déjà. Voilà le grand défenseur belge suspendu pour les deux prochaines rencontres. Heureusement pour Mazzù, Bager est rentré de suspension et Machida a bien reçu tous les papiers adéquats pour être aligné.

Trois autres joueurs étaient menacés de suspension, mais tant Lazare que Nielsen et Kandouss ont évité la cinquième carte qui leur aurait fait manquer le match contre Saint-Trond, dimanche prochain. Un soulagement pour le T1, surtout en ce qui concerne le dernier nommé, car remanier deux tiers de sa défense à trois aurait constitué un risque pour un secteur très stable.

Lapoussin au repos

Par ailleurs, il faudra voir comment Loïc Lapoussin aura récupéré. Touché aux ischios, il s’est testé samedi matin, mais sans succès. "Normalement, ce ne devrait pas être grave, mais on n’a pas voulu prendre de risque", explique Mazzù, qui espère bien le retrouver le week-end prochain.

Pour le remplacer, le T1 a pu compter sur un Guillaume François décisif sur le 0-1 et impeccable, jusqu’à ce qu’il soit arrêté par les crampes. Les solutions sur les ailes ne sont pas légion, mais Mitoma devrait reprendre l’entraînement collectif cette semaine et réoffrir un peu plus de profondeur à son entraîneur à ce niveau.